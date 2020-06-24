Крымские ученые создадут виртуальную копию пещеры «Таврида»

Группа ученых, занимающаяся изучением пещеры «Таврида», найденной во время строительства федеральной трассы, провела ее полное 3D-сканирование для создания в будущем точной виртуальной копии подземной находки.

Об этом сообщили в пресс-службе КФУ им. Вернадского.

Такая съемка необходима, в первую очередь, потому что после проведения работ по благоустройству и строительства научно-рекреационного комплекса на поверхности, облик пещеры кардинально изменится, объяснили в университете.

На то, чтобы полностью снять пещеру, у ученых ушло больше месяца. Работы проводились с помощью специального лазерного 3D-сканера с дальностью работы до 60 метров.

«У пещеры «Таврида» сложный рельеф, поэтому мы были вынуждены снимать через каждые 60 см, а затем редактировать снимки вручную. Это сложная и длительная работа», - пояснил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета вуза Геннадий Самохин.

Исследователи также сделали панорамную съемку, которая и ляжет в основу создания 3D-картины подземных пространств. Работы осложнялись не только извилистыми галереями пещеры, но и недостатком освещения и кислорода.

«Проблему с недостатком света мы решили с помощью аккумулятора и светодиодных лент, которые протянули вдоль галерей. Они дают мягкий рассеянный свет, и мы получаем очень красивые фотографии», - пояснил Самохин.

Ранее, как сообщалось, ученые сделали новый вход в пещеру «Таврида». От него будет строиться экскурсионный маршрут по открытой для посещения части подземного пространства.

Карстовая полость длиной более километра была обнаружена в Белогорском районе Крыма в поселке Зуя во время строительства трассы «Таврида» в 2018 году. Спелеологи нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей — спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Пещера получила название «Таврида».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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