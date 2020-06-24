Общество
Крымчанка сняла клип на песню поэтессы «Расстрелянного возрождения»
фото © Крым.реалии
Крымчанка Юлия Качула записала песню на слова поэтессы «Расстрелянного возрождения». Видео под названием «Так сталося» («Так случилось») она опубликовала на своем канале в YouTube.
«Кроме своих текстов, начинаю записывать песни на слова поэтов Расстрелянного возрождения. Это тема, от которой мне больно. Это преступления глобального масштаба. Когда убивают прекрасное и светлое – остается уродливое и темное», – написала Юлия Качула.
Исполнительница рассказала, что слова песни – это стихотворение Лидии Могилянской, расстрелянной в июне 1937 года советским НКВД.
«Ей было всего 37. Почти 10 лет она провела в лагерях на Соловках. Стихотворение посвящено Марку Вороному, поэту, расстрелянному всего на несколько месяцев позже... И хотя человек смертен, правда и идея – нет», – добавила исполнительница.
Ранее Качула опубликовала клип на песню «Другові» («Другу»), снятый на улицах Симферополя.
Юлия Качула – украинская певица, автор песен, журналист, переводчик, преподаватель вокала, живет в аннексированном Крыму. Автор проекта «Слушай на украинском!».
Расстрелянное возрождение – духовно-культурное и литературно-художественное поколение 20-х и 30-х годов XX века в Украине, произведения которых уничтожалось сталинским режимом.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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