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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: сколько человек заболело за сутки

13:25 среда, 24 июня 2020
Коронавирус в Севастополе: сколько человек заболело за сутки

фото © pixabay.com

По состоянию на утро 24 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19, информирует пресс-служба правительства города.

Сообщается, что выявленный пациент контактировал с заболевшим ранее человеком.Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 215 человек. В настоящий момент в стационарах находится 35 человек. Выздоровело 170 человек, трое умерли.

В инфекционной больнице находится под наблюдением 105 человек, в городской больнице № 9 – 64 гражданина. По месту жительства наблюдаются 952 человека.В медицинских учреждениях Республики Крым продолжают проходить лечение 180 пациентов. В Крыму COVID-19 за сутки заразились еще 8 человек Под медицинским наблюдением находятся 3410 граждан, из которых под динамическим наблюдением на дому – 2192, в стационарах – 284 человека. Изолировано в обсерваторы 934 человека.

Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрирован 631 случай новой коронавирусной инфекции. 36 из них – завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними. 473 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 28 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. За весь период выздоровели 429 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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