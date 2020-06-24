Какой сегодня праздник 24 июня

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Сегодня, 24 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Парада Победы 1945 года

Парад войск Красной армии на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года — исторический парад, прошедший на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский.

Специально для парада из Берлина было доставлено Знамя Победы, установленное над Рейхстагом, однако его так и не вынесли. На мероприятии проводилась церемония повержения вражеских знамен и штандартов, после парада они были отправлены в Центральный музей Вооруженных Сил. Всего в торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек.

В советский период Парад Победы проводился лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. С 1995-го парад проходит ежегодно на главной площади России.

Международный день феи (International Fairy Day)

Феи «пришли» в нашу жизнь из германского и кельтского фольклора. Эти волшебные существа обладают Сверхъестественной Силой: они могут как покарать неугодного им человека, так и одарить приглянувшегося героя всевозможными благами.

Сложно сказать, кто первый и когда конкретно предложил отмечать 24 июня – Международный День Феи (International Fairy Day). Однако праздник сразу полюбился всем поклонникам таинственного и сказочного, его отмечают в Великобритании, Ирландии, Германии и Франции, где проводят тематические фестивали с костюмами и сценками из преданий.

Варнава Земляничник (День Варнавы)

Народный праздник «День Варнавы» отмечается 24 июня (по старому стилю - 11 июня). День посвящается памяти апостола от 70-ти Варнавы (Иосифа), епископа Медиоланского. Другие названия праздника: «Варнава», «Варнава-земляничник». В этот день начиналась взборонка паров. «На Варнаву не рви траву - скотина зимой без кормов останется», - говорили в народе.

Также сегодня, 24 июня, отмечают такие праздники:

- День Республики Чувашия

- Католическое Рождество Иоанна Крестителя

- День независимости Шотландии

- Яанов день в Эстонии

- День разноцветных стекол

- Праздник солнца в Перу

- День оживания музеев (Museum Comes to Life Day) в США

- День пралине (National Pralines Day) в США

- День рыбы в Конго

- День Квебека в Канаде

- День «Проплыть круг» (Swim a Lap Day) в США

- День работников машиностроительной промышленности Азербайджана

- Праздник Сан-Хуан Баутиста в Эквадоре

- День кабокло в Бразилии

Сегодня именины празднуют: Феопент, Варнава, Ефрем, Мария, Вассиан, Киндей, Варфоломей.

Что происходило 24 июня в прошлые годы

1314 - в битве при Бэннокберне шотландский король Роберт Брюс разбил армию английского короля Эдуарда II, восстановив независимость своей страны.

1497 - Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд).

1717 - в день Святого Иоанна представители английских масонских лож собрались в пивной «Гусь и вертел» и учредили Великую ложу Англииобъединение всех имевшихся лож.

1746 - указом Екатерины II земли восточнее Кальмиуса закреплены за донским казачеством.

1793 - французский Конвент принял первую демократическую конституцию. Франция провозглашена республикой.

1795 - Екатерина II учредила Подольскую губернию Российской империи.

1812 - армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года.

1893 - норвежский исследователь Фритьоф Нансен отправился к Северному полюсу на судне «Фрам» («Вперед»).

1901 - в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.

1916 - впервые сумма контракта звезды Голливуда составила семизначное число. «Возлюбленная Америки» Мэри Пикфорд подписала контракт со студией «Paramount Pictures» на сумму 1 040 000 долларов США.

1925 - в Берлине здание рейхстага захвачено толпой вкладчиков, чьи сбережения сгорели во время послевоенной гиперинфляции в Германии.

1934 - столица Украины перенесена из Харькова в Киев.

1959 - в Москве Н. С. Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать».

1973 - Леонид Брежнев во время посещения с официальным визитом США заявил о том, что холодная война закончена.

1990 - последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино», состоявшийся на стадионе Лужники.

2010 - Новым лидером правящей в Австралии Лейбористской партии и премьер-министром страны, впервые стала женщинаДжулия Гиллард.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 июня. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Какой сегодня праздник 22 июня. Сегодня, 22 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.