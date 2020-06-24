Еще один недострой на ЮБК кадастровый инженер попытался выдать за жилой дом

Специалистами Госкомрегистра пресечена попытка оформления недостроя в Массандре под видом двухэтажного жилого дома.

Материалы дела по факту внесения кадастровым инженером заведомо ложных сведений в технический план объекта направлены в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Госкомрегистра РК.

Специалистами Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым пресечена попытка оформления недостроя в пгт Массандра (Ялта) под видом двухэтажного жилого дома.

Так, в комитет с заявлением о регистрации права собственности и осуществлении кадастрового учета индивидуального жилого дома обратилась жительница Ялты. К заявлению был приложен технический план объекта, изготовленный кадастровым инженером, в котором указывалось, что здание площадью более 190 кв. м завершено строительством и полностью пригодно к проживанию. Однако в ходе надзорных мероприятий инспекторы управления государственного земельного надзора Госкомрегистра увидели абсолютно противоположную картину.

— Фактически на месте обнаружена одноуровневая железобетонная конструкция: перекрытие первого этажа на бетонных колоннах, из которого выведена арматура для строительства второго этажа будущего здания. То есть кадастровый инженер осознанно внес в технический план заведомо ложные сведения. Материалы дела направлены в саморегулируемую организацию, в которой состоит данное лицо, а также в прокуратуру и управление МВД Ялты для привлечения кадинженера к ответственности. Удивляюсь наглости некоторых граждан, которые несмотря на санкции за такое серьезное нарушение продолжают попытки выдать желаемое за действительное и рискуют получить серьезные штрафы и лишиться работы, — рассказал председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

Напомним, ранее кадастровый инженер выдал трехэтажный недострой в Гурзуфе за жилой дом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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