Происшествия
Две фуры жестко столкнулись на Крымском мосту: есть пострадавший
На Крымском мосту произошло ДТП с участием двух грузовиков, пострадал водитель одной из фур.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По информации ведомства, авария произошла во вторник около 22:30.
«Водитель автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом, двигаясь со стороны Керчи в сторону Новороссийска в правом ряду, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение со стоящим автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом, который находился на крайней правой полосе», – рассказали в МВД по РК.
По предварительным данным, в результате аварии пострадал водитель двигавшегося грузовика. По факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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