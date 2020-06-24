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Происшествия

Две фуры жестко столкнулись на Крымском мосту: есть пострадавший

15:15 среда, 24 июня 2020

На Крымском мосту произошло ДТП с участием двух грузовиков, пострадал водитель одной из фур.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По информации ведомства, авария произошла во вторник около 22:30.

«Водитель автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом, двигаясь со стороны Керчи в сторону Новороссийска в правом ряду, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение со стоящим автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом, который находился на крайней правой полосе», – рассказали в МВД по РК.

По предварительным данным, в результате аварии пострадал водитель двигавшегося грузовика. По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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