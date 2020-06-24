Дети редко мылись и не ели: в Севастополе будут судить нерадивую мать

Жительницу Севастополя будут судить за жестокое обращение со своими малолетними детьми, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным следствия, 37-летняя женщина часто оставляла свою шестилетнюю дочь и семилетнего сына без присмотра. К тому же, дети плохо питались, редко мылись, жили в неотапливаемом прокуренном помещении, а спали в куче грязных тряпок.

«Кроме того, дети были лишены возможности посещать учебные заведения, поскольку их мать не предпринимала никаких попыток, чтобы собрать необходимые документы. Предложенную помощь от городских социальных служб женщина игнорировала, постоянно меняла место жительства и злоупотребляла алкоголем», - сообщили в пресс-службе.

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащие содержание малышей, однако на путь исправления она не стала.

Сотрудники полиции забрали детей из ужасающих условий и разместили их в социальный приют, где им оказали всю необходимую помощь и уход.

Но даже после этого нерадивая мать не попыталась предпринять никаких мер, чтобы вернуть дочь и сына, отметили в МВД.

Сейчас уголовное дело в отношении женщины по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» направлено в суд. Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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