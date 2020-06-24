Дети на военной технике и спецподвоз ветеранов: в Севастополе провели парад

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В среду, 24 июня, в Севастополе на центральном проспекте Нахимова провели парад, приуроченный к 75-летию Победы.

Российские военные прошли торжественным маршем, пронесли знамена фронтов, проехала боевая техника. На восстановленной технике времен войны проехали дети и реконструкторы.

Современную военную технику на параде представили бронеавтомобили, танки Т-72, зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», системы радиоэлектронной борьбы, бронетранспортеры, артвооружение. Танки по проспекту своим ходом не пустили, провезли на автоплатформах.

Участники парада были без масок, включая юных кадетов-барабанщиков. Военные шли сомкнутыми рядами, безопасная дистанция не соблюдалась.

Отдельной колонной прошли реконструкторы и добровольцы, одетые в форму довоенного, военного и послевоенного периода. Они пронесли штандарты разных фронтов – Украинского, Карельского, Лениградского и других.

Колонну военной ретротехники возглавили восстановленные танки Т-34 с надписями «На Берлин» и «За Крым». Танки прошли часть дистанции и остановились в центре города для фотосессий. Место постоянного базирования исторических экспонатов – на Сапун горе. Назад танки везли на автоплатформах.

После основной части парада по проспекту проехали реконструкторы на технике 40-50-х годов – мотоциклах, полуторках, автобусах, санитарном транспорте. На машины посадили детей в военной форме, некоторым детям надели пилотки. Георгиевских ленточек и одетых в гимнастерки людей, в отличие от прошлых лет, наблюдалось немного.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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