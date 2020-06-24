Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.2
воздух +21
море +23

Власть

Дети на военной технике и спецподвоз ветеранов: в Севастополе провели парад

Дети на военной технике и спецподвоз ветеранов: в Севастополе провели парад

фото © Крым.реалии

В среду, 24 июня, в Севастополе на центральном проспекте Нахимова провели парад, приуроченный к 75-летию Победы.

Российские военные прошли торжественным маршем, пронесли знамена фронтов, проехала боевая техника. На восстановленной технике времен войны проехали дети и реконструкторы.

Современную военную технику на параде представили бронеавтомобили, танки Т-72, зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», системы радиоэлектронной борьбы, бронетранспортеры, артвооружение. Танки по проспекту своим ходом не пустили, провезли на автоплатформах.

Участники парада были без масок, включая юных кадетов-барабанщиков. Военные шли сомкнутыми рядами, безопасная дистанция не соблюдалась.

Отдельной колонной прошли реконструкторы и добровольцы, одетые в форму довоенного, военного и послевоенного периода. Они пронесли штандарты разных фронтов – Украинского, Карельского, Лениградского и других.

Колонну военной ретротехники возглавили восстановленные танки Т-34 с надписями «На Берлин» и «За Крым». Танки прошли часть дистанции и остановились в центре города для фотосессий. Место постоянного базирования исторических экспонатов – на Сапун горе. Назад танки везли на автоплатформах.

После основной части парада по проспекту проехали реконструкторы на технике 40-50-х годов – мотоциклах, полуторках, автобусах, санитарном транспорте. На машины посадили детей в военной форме, некоторым детям надели пилотки. Георгиевских ленточек и одетых в гимнастерки людей, в отличие от прошлых лет, наблюдалось немного.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов официально разрешил провести парады Победы в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, позволяющие провести парады Победы в условиях запрета массовых мероприятий.

«На Берлин»: российские военные отрепетировали парад в Севастополе без защитных масок. В субботу, 20 июня, в центре Севастополя на проспекте Нихимова российские военные провели генеральную репетицию парада Победы.

В Крыму двух срочников осудили за пьяный разбой. Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащим по призыву за разбойное нападение с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Ракетный эсминец США идет в Черное море для «повышения стабильности». Американский эсминец «Портер» с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» выдвинулся в Черное море для проведения совместных операций с членами и партнерами по блоку НАТО.

Власть
Дети на военной технике и спецподвоз ветеранов: в Севастополе провели парад

Дети на военной технике и спецподвоз ветеранов: в Севастополе провели парад

В среду, 24 июня, в Севастополе на центральном проспекте Нахимова провели парад, приуроченный к 75-летию Победы.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: сколько человек заболело за сутки

Коронавирус в Севастополе: сколько человек заболело за сутки

По состоянию на утро 24 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19, информирует пресс-служба правительства города.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Минприроды Крыма ограничило посещение лесов еще на три недели

Минприроды Крыма ограничило посещение лесов еще на три недели

Посещение лесов на территории Крыма ограничено еще на три недели в целях обеспечения пожарной безопасности.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации