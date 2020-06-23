Житель Ялты попался на получении социальных выплат в двух субъектах РФ

Участковые уполномоченные Ялты установили местного жителя, который оформил права на получение социальных выплат в двух субъектах РФ.

Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские выяснили, что на протяжении периода с 2014 по 2016 годы мужчина обманным путем оформил и незаконно получал социальные выплаты в двух субъектах РФ, а общая сумма незаконно полученных им денежных средств составила около 177 тыс руб. Подозреваемый сознался в содеянном и написал явку с повинной», – рассказали правоохранители.

По информации полицейских, часть похищенных денег мужчина вернул в Пенсионный фонд, но остальные были потрачены на личные нужды.

Стражи порядка также заверили, что отделом дознания ОП №3 «Массандровский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ, предусматривающей за мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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