Власть
Житель Ялты попался на получении социальных выплат в двух субъектах РФ
Участковые уполномоченные Ялты установили местного жителя, который оформил права на получение социальных выплат в двух субъектах РФ.
Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
«В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские выяснили, что на протяжении периода с 2014 по 2016 годы мужчина обманным путем оформил и незаконно получал социальные выплаты в двух субъектах РФ, а общая сумма незаконно полученных им денежных средств составила около 177 тыс руб. Подозреваемый сознался в содеянном и написал явку с повинной», – рассказали правоохранители.
По информации полицейских, часть похищенных денег мужчина вернул в Пенсионный фонд, но остальные были потрачены на личные нужды.
Стражи порядка также заверили, что отделом дознания ОП №3 «Массандровский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ, предусматривающей за мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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