Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.3
воздух +26
море +22

Власть

Житель Ялты попался на получении социальных выплат в двух субъектах РФ

09:08 вторник, 23 июня 2020
Ялта

Участковые уполномоченные Ялты установили местного жителя, который оформил права на получение социальных выплат в двух субъектах РФ.

Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские выяснили, что на протяжении периода с 2014 по 2016 годы мужчина обманным путем оформил и незаконно получал социальные выплаты в двух субъектах РФ, а общая сумма незаконно полученных им денежных средств составила около 177 тыс руб. Подозреваемый сознался в содеянном и написал явку с повинной», – рассказали правоохранители.

По информации полицейских, часть похищенных денег мужчина вернул в Пенсионный фонд, но остальные были потрачены на личные нужды.

Стражи порядка также заверили, что отделом дознания ОП №3 «Массандровский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ, предусматривающей за мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украинцев в Крыму отправили в колонию за тестостерон. Двоих граждан Украины приговорили к шести месяцам колонии общего режима за «попытку провезти в Крым сильнодействующие вещества».

В Ялте полиция прервала концерт севастопольской группы Kooraga. На концерт известной севастопольской кавер-группы Kooraga в Ялте, который был согласован с администрацией курортной столицы Крыма, пришли полицейские и остановили шоу.

Прокуратура Крыма сообщает о проверке на нефтебазе под Керчью. В прокуратуре Крыма утверждают, что организовали проверку по сообщениям СМИ о возможных нарушениях требований законодательства на территории Семиколодезянской нефтебазы в Ленинском районе.

Власти России хотят проверить «Билайн» из-за повышения цен на роуминг в Крыму. Федеральная антимонопольная служба проверит повышение цен на роуминг в Крыму для абонентов российской компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

Коронавирус в Крыму
И снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 10 случаев коронавируса

И снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 10 случаев коронавируса

За 22 июня на территории Республики Крым 10 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Водный кризис
Аксенов «решил» проблему с водой: в Крыму будет самолет, вызывающий дожди

Аксенов «решил» проблему с водой: в Крыму будет самолет, вызывающий дожди

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что договорился с Росгидрометом о направлении на Крымский полуостров самолета, который создан «специально для увеличения осадков».

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Бизнес
В Крыму третий раз за месяц поднялись цены на бензин

В Крыму третий раз за месяц поднялись цены на бензин

На автозаправках Крыма снова наблюдается рост цен на бензин.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации