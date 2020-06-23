Ялтинская супружеская пара совершила кражу из местного магазина

Ялтинские полицейские раскрыли по горячим следам кражу, совершенную семейной парой.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«Сообщение о совершенной краже товара на сумму свыше 13 тысяч рублей поступило из магазина спортивной одежды, расположенного в одном из торговых центров. Полицейские выехали на место преступления, опросили возможных свидетелей происшествия и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, размещенных в торговом заведении», – рассказали правоохранители.

По словам представителей УМВД, подозреваемые в совершении кражи были установлены сотрудниками уголовного розыска буквально по горячим следам в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. «Ими оказались супруги, 33 и 30-летние местные жители, ранее к уголовной ответственности не привлекавшиеся, которые под тяжестью доказательств признались в содеянном и написали явки с повинной», – уточнили полицейские.

Как установили стражи порядка со слов подозреваемых, злоумышленники нашли способ миновать охранную систему магазина и беспрепятственно вынести из него 13 наименований товара, в том числе футболки, брюки и другую одежду. «Похищенные вещи сотрудникам полиции удалось обнаружить и изъять», – отметили в управлении МВД и добавили, что следователем отдела полиции «Ливадийский» возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК Российской Федерации, которая предусматривает за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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