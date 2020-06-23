Власти Симферополя похвастались установкой новых урн

Работы по установке новых урн начались на отремонтированной в прошлом году набережной реки Салгир в Симферополе.

Об этом сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Виталий Стешенко.

«На отрезке набережной от улицы Толстого до школы №24 идет установка 40 урн для мусора», – цитирует Стешенко пресс-служба горадминистрации.

Все эти урны, по словам директора «Города», приобретены за внебюджетные средства. «Покупку урн оплатили неравнодушные предприниматели в дар городу. Монтаж завершим уже в ближайшее время», – добавил Стешенко.

Первый и второй этапы капитального ремонта и чистки русла рек Салгир и Малый Салгир в прошлом году провела компания-подрядчик «Асгард». Строители приступили к работам в конце мая 2019 года. Стоимость реконструкции восьмикилометрового участка набережной и очистки русел рек Салгир и Малый Салгир составила порядка 600 млн рублей. В начале этого года власти закрепили за участком набережной от ул. Шмидта по направлению движения в сторону сквера им. Григория Потемкина статус пешеходной зоны. В муниципальном бюджетном учреждении «Город» было создано специальное подразделение, в обязанности которого входит уборка набережной и русла реки.

Ранее глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19 сдвинул сроки работ по завершению капитального ремонта набережной и чистке русла Салгира.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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