Власть
Власти Симферополя похвастались установкой новых урн
Работы по установке новых урн начались на отремонтированной в прошлом году набережной реки Салгир в Симферополе.
Об этом сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Виталий Стешенко.
«На отрезке набережной от улицы Толстого до школы №24 идет установка 40 урн для мусора», – цитирует Стешенко пресс-служба горадминистрации.
Все эти урны, по словам директора «Города», приобретены за внебюджетные средства. «Покупку урн оплатили неравнодушные предприниматели в дар городу. Монтаж завершим уже в ближайшее время», – добавил Стешенко.
Первый и второй этапы капитального ремонта и чистки русла рек Салгир и Малый Салгир в прошлом году провела компания-подрядчик «Асгард». Строители приступили к работам в конце мая 2019 года. Стоимость реконструкции восьмикилометрового участка набережной и очистки русел рек Салгир и Малый Салгир составила порядка 600 млн рублей. В начале этого года власти закрепили за участком набережной от ул. Шмидта по направлению движения в сторону сквера им. Григория Потемкина статус пешеходной зоны. В муниципальном бюджетном учреждении «Город» было создано специальное подразделение, в обязанности которого входит уборка набережной и русла реки.
Ранее глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19 сдвинул сроки работ по завершению капитального ремонта набережной и чистке русла Салгира.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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