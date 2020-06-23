В Ялте дворников на набережной заставили «принимать присягу»

фото © Крым.реалии

На городской набережной Ялты 23 июня к «присяге» привели местных дворников. Работники давали «клятву чистоте» в новой, специально пошитой спецодежде, стилизованной в русском стиле ХIX века.

У обновленной клумбы на набережной Ялты под звуки духового оркестра построили ялтинских дворников в васильковых костюмах, косоворотках и картузах. »...Я буду рад трудиться рьяно и упорно. Мой город Ялта, я тебе клянусь! В моих руках твоя зеленая одежда, твои дороги, скверы и дворы! Ты будешь дивным городом прибрежным, Ты будешь лучшим городом Земли! Клянемся!» – произносили клятву ялтинские дворники.

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что за ношение новой стилизованной формы дворники будут получать доплату в 1000 рублей. Кроме того он пообещал, что с 1 июля по удостоверению дворника можно будет бесплатно ездить на городском общественном транспорте.

В будущем, по словам Имгрунта, ялтинским дворникам пошьют в таком же стиле зимнюю и парадную форму одежды. К парадной форме будет выдаваться номерной нагрудный жетон, как у работников ГИБДД.

«Знаки номерные, на них написано «Маэстро чистоты». Эти знаки вы будете надевать на парадно-выходную форму одежды», – сказал Имгрунт.

Ранее в социальных сетях ялтинцы раскритиковали новую спецодежду для дворников, называя ее «ярмарочными костюмами».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов «решил» проблему с водой: в Крыму будет самолет, вызывающий дожди. Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что договорился с Росгидрометом о направлении на Крымский полуостров самолета, который создан «специально для увеличения осадков».

В Севастополе отменили «ерунду» на пляже в парке Победы. Пляж в севастопольском парке Победы будет официальным, со спасателями и контролем воды, хоть и без проката шезлонгов и других пляжных услуг.

В Севастополе откроют пляж, на котором на людей упал навес. В Севастополе решили открыть пляж парка Победы, который из-за реконструкции набережной до конца года не должен был функционировать.

Севастопольцев предупредили об опасности обвала в районе Царского села. На одном из неофициальных пляжей в Казачьей бухте у садового товарищества «Сатурн» произошел обвал грунта.