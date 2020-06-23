В центре Севастополя появился портрет со Сталиным о «врагах народа»

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В центре Севастополя местные коммунисты разместили баннер с изображением советского руководителя Иосифа Сталина.

Сделали они это после роспуска двух районных советов города – Ленинского и Гагаринского по решению суда. Накануне ликвидации советов депутаты-«единоросы» коллективно сложили свои полномочия.

Коммунисты выступали категорически против сложения депутатских полномочий, называли решение депутатов предательством и «ударом в спину севастопольцам».

Баннер с портретом Сталина появился на газоне вдоль оживленной дороги улицы Генерала Петрова после решения местного суда о правомерности роспуска райсоветов Севастополя. На портрете Сталин спрашивает: «Ну что, товарищи, теперь вы поняли кто такие враги народа?».

Фон баннера – черный. Как пояснили коммунисты – черный фон – цвет «предательства» депутатов от «Единой России». Кроме баннера изготовили листовки с пофамильными списками тех, кто отказался от депутатского мандата.

Реакции представителей «Единой России» на такой протест коммунистов города пока нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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