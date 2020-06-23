В Симферополе пожилой мужчина чуть не убил внука

В Центральном районе Симферополя полиция задержала 63-летнего местного жителя, который угрожал убийством родному внуку.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Как было установлено, мужчина злоупотребляет спиртными напитками и, находясь под их воздействием, проявляет агрессию к проживающему с ним 24-летнему внуку. После очередного застолья пенсионер вооружился кухонным ножом и стал «воспитывать» отпрыска, угрожая причинением физических увечий и убийством», - сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Дедушке грозит до 2 лет тюрьмы.

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