Происшествия
В Симферополе пожилой мужчина чуть не убил внука
В Центральном районе Симферополя полиция задержала 63-летнего местного жителя, который угрожал убийством родному внуку.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Как было установлено, мужчина злоупотребляет спиртными напитками и, находясь под их воздействием, проявляет агрессию к проживающему с ним 24-летнему внуку. После очередного застолья пенсионер вооружился кухонным ножом и стал «воспитывать» отпрыска, угрожая причинением физических увечий и убийством», - сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Дедушке грозит до 2 лет тюрьмы.
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