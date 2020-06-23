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Власть

В Симферополе из-за парада поменяли схему движения общественного транспорта

Схема движения общественного транспорта в Симферополе во время проведения парада, посвященного 75-й годовщине Победы, будет изменена.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Просим гостей и жителей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу», – говорится в сообщении.

В частности, движение общественного транспорта будет осуществляться по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская. Там будут двигаться маршруты №№: 1 А-Б, 2 ,3, 6, 7, 8, 12 А-Б, 15, 25, 30, 41, 49, 50, 52, 54, 55, 63, 69, 70, 78, 81 , 91, 94, 96, 98. По улицам Павленко и Маяковского будут двигаться маршруты №№: 1 А-Б, 4, 12 А-Б, 52, 59, 60, 61, 62, 67, 81, 98. «По остальным маршрутам движение автобусов будут осуществляться согласно установленным схемам движения», – добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что в день парада Победы перекроют движение и запретят парковку на 7 часов. В частности, перекрыты будут проспект Кирова (на участке от пл. Амет-Хана Султана до пл. Куйбышева включительно), улица Севастопольская (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова), улица Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского) и улица Пушкина (в районе пересечения с ул. Самокиша).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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