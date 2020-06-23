Происшествия
В Симферополе иномарка снесла новую «умную» остановку
фото © Автопартнер Крым
В Симферополе произошло столкновение автомобилей Nissan Primera и ВАЗ, в результате которого иномарка врезалась в «умную» остановку, которую установили в течение сегодняшнего дня.
Фотографии последствий ДТП размещены в соцсети ВКонтакте. Авария произошла на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Гончарова, возле главного корпуса Крымского федерального университета.
В ГИБДД информация пока не поступила, данных о пострадавших нет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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