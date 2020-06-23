В Севастополе отменили «ерунду» на пляже в парке Победы

Пляж в севастопольском парке Победы будет официальным, со спасателями и контролем воды, хоть и без проката шезлонгов и других пляжных услуг.

Такое распоряжение дал врио губернатора Михаил Развожаев на заседании правительства.

«Не надо там никого выгонять, ерундой этой заниматься. То есть вы пляж де-факто не закрыли, доступ оставили, а теперь делаете вид, что он не работает. Не пойдет так», – так отреагировал Развожаев на 20 запретительных табличек, ленточное ограждение и устное предупреждение отдыхающих, о которых ему доложил глава горхоза Евгений Горлов.

«Спасатели чтоб с сегодняшнего дня появились, и пробы нужно оперативно взять. Пусть без лежаков и прочей атрибутики, но чтобы люди со своими вещами безопасно могли находиться», – распорядился глава города.

Отвечать за пляж будет ГБУ «Парки и скверы».

Напомним, на формально недействующем из-за реконструкции набережной пляже 16 июня на женщину с ребенком свалился навес . Позже выяснилось, что демонтаж конструкций затянулся из-за юридической процедуры по «обнаружению» собственника навеса, хотя было достоверно известно, что им является бывший оператор пляжа.

Как сообщает телеканал «Первый Севастопольский», пострадавшая Дарья Михайлова так и не узнала, кто отвечал за навес и кто сдавал в аренду шезлонги на формально закрытом пляже.

«Здесь каждый день патрулируют правоохранительные органы и парк, и пляж. И мне непонятно, как могло остаться нелегальным размещение лежаков», – отметила пострадавшая.

Во время происшествия Дарья Михайлова успела закрыть собой маленького сына, но пострадала сама – тяжелые деревянные балки свалились на голову и спину.

«Он испугался очень сильно и сейчас боится каких-то резких движений, сказалось это на его поведении. Чувствую себя не очень – у меня болит голова, естественно, у меня головокружение, у меня рана большая на голове рваная. Множественные кровоподтеки на спине, большая гематома», – говорит пострадавшая.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Инцидентом занялся Следственный комитет. Позже с Дарьей Михайловой связался главный хозяйственник города Евгений Горлов.

«Он мне позвонил, толком ничего не сказал, сказал, что мы встретимся, предложил встретиться и пропал. То есть, я так понимаю, это было сделано для галочки. Что человек звонил. Пока думаем, пока ждем, какой ответ нам даст Следственный комитет, полиция. Найдут ли они виновных происшествия?» – сообщила Дарья Михайлова.

При этом реконструкция, из-за которой пляж и закрыли, сейчас не ведется, выяснили журналисты «Первого Севастопольского». Набережную разрыли и бросили, хотя перекрытую часть обещали закончить до 1 июля, говорят предприниматели. Они продолжают платить за аренду, но из-за ремонта люди к ним не приходят.

«Никаких работ с 11 июня не производилось. Люди приехали и отдыхают на безобразном пляже. Ремонт нужно было начать зимой. Нет, начали как раз к самому сезону», – говорит предприниматель Божена Баданина.

В тексте использованы материалы: Форпост

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