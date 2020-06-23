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Власть

В Раду внесли законопроекты о регистрации рождения и смерти в Крыму

11:41 вторник, 23 июня 2020
В Раду внесли законопроекты о регистрации рождения и смерти в Крыму

фото © Крым.реалии

В Верховной Раде Украины зарегистрированы законопроекты о введении административной процедуры регистрации фактов рождения и смерти в Крыму.

Об этом сообщает сайт парламента.

Первый законопроект №3713 предусматривает «введение административной процедуры государственной регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли на временно оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе».

Законопроект №3714 освобождает от административной ответственности лиц за несвоевременное представление заявления о государственной регистрации рождения ребенка, который родился на временно оккупированных территориях Украины.

На сайте Рады пока нет текстов законопроектов.

В представительстве президента Украины в АРК приветствуют регистрацию документов.

«Внедрение административной процедуры регистрации актов рождения – это долгожданный шаг со стороны украинской власти навстречу людям, которые живут в оккупации и противодействуют колониальной политике России на территории Крыма. Сегодня Москва меняет демографический состав и национальную идентичность населения на полуострове, проводя принудительную натурализацию (паспортизацию)», – сообщила первая заместитель постоянного представителя президента Украины Дарья Свиридова.

В настоящий момент, чтобы крымчанину получить украинское свидетельство о рождение ребенка, который появился на свет в Крыму, необходимо обратиться в ЗАГС на территории материковой Украины с оригинальным медицинским свидетельством или заверенной копией.

По закону Украины, ЗАГС откажет в регистрации, так как не признает документы России, выданные в Крыму, в качестве доказательства появления на свет человека. По факту получения письменного отказа официально можно подавать в украинские суды заявление на установление факта рождения. Затем суд выдает решение, согласно которому ЗАГС обязан зарегистрировать ребенка. Похожая процедура и с получением свидетельства о смерти.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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