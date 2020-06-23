Происшествия
В Москве пенсионер погиб из-за портрета Сталина
В Москве местный житель умер, когда попытался повесить в подъезде портрет Иосифа Сталина.
Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, 64-летний житель столицы России решил повесить портрет Иосифа Сталина в подъезде дома.
Вооружившись стремянкой и молотком, он приступил к реализации своего плана. Однако на стадии, когда портрет советского вождя уже вешался на гвоздь, мужчина оступился и упал со стремянки.
Приехавшие на место происшествия медики спешно госпитализировали пенсионера, однако спасти его не удалось. Причиной тому послужили открытая черепно-мозговая травма, переломы и кровоизлияния.
Перед смертью мужчина успел рассказать своей сестре, при каких обстоятельствах были получены травмы, та сообщила данные в полицию. На данный момент силовики изучают все обстоятельства произошедшего.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Больной коронавирусом разгромил бокс в севастопольской инфекционке. В Севастополе пациент, у которого ранее выявлен коронавирус, разгромил палату в новом инфекционном модуле.
Стало известно состояние пострадавших от взрыва газового баллона в Керчи. В министерстве здравоохранения Крыма уточнили состояние пострадавших после взрыва газового оборудования автомобиля на автозаправке в Керчи.
В Крымских горах две иномарки с людьми унесло течением реки. В районе села Перевальное в Симферопольском районе Крыма две машины унесло течением реки.
За неделю в Крыму два человека погибли на воде. Также, по информации пресс-службы МЧС РК, за отчетный период было ликвидировано 67 пожаров, из них 48 — это возгорания сухой растительности и мусора.
И снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 10 случаев коронавируса
За 22 июня на территории Республики Крым 10 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Аксенов «решил» проблему с водой: в Крыму будет самолет, вызывающий дожди
Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что договорился с Росгидрометом о направлении на Крымский полуостров самолета, который создан «специально для увеличения осадков».
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы
За сутки в обсерваторы Крыма было помещено 128 человек, прибывших на полуостров.
вчера
В Крыму третий раз за месяц поднялись цены на бензин
На автозаправках Крыма снова наблюдается рост цен на бензин.