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Происшествия

В Москве пенсионер погиб из-за портрета Сталина

09:18 вторник, 23 июня 2020

В Москве местный житель умер, когда попытался повесить в подъезде портрет Иосифа Сталина.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 64-летний житель столицы России решил повесить портрет Иосифа Сталина в подъезде дома.

Вооружившись стремянкой и молотком, он приступил к реализации своего плана. Однако на стадии, когда портрет советского вождя уже вешался на гвоздь, мужчина оступился и упал со стремянки.

Приехавшие на место происшествия медики спешно госпитализировали пенсионера, однако спасти его не удалось. Причиной тому послужили открытая черепно-мозговая травма, переломы и кровоизлияния.

Перед смертью мужчина успел рассказать своей сестре, при каких обстоятельствах были получены травмы, та сообщила данные в полицию. На данный момент силовики изучают все обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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