В Крыму третий раз за месяц поднялись цены на бензин

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На автозаправках Крыма снова наблюдается рост цен на бензин.

Это уже третье повышение стоимости топлива с начала июня.

Так, на заправочных станциях сети ATAN литр АИ-95 топлива теперь стоит 50,99 рублей. Сеть АЗС ТЭС продает его по 50,8 рублей за литр. С начала лета стоимость горючего на этих заправках выросла более чем на 5 процентов.

Поднялся в цене также бензин марки АИ-92 с 44,99 руб до 45,99 руб за литр (на АЗС ATAN) и дизельное топливо – с 48,99 до 49,59 рублей за литр.

Ранее в СМИ объяснили ситуацию колебаниями на товарно-сырьевой бирже в России. В апреле, когда произошло падение рынка нефти, в Крыму напротив ожидали снижения цен на топливо.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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