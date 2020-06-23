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Бизнес

В Крыму третий раз за месяц поднялись цены на бензин

09:27 вторник, 23 июня 2020
В Крыму третий раз за месяц поднялись цены на бензин

фото © Новости Крыма

На автозаправках Крыма снова наблюдается рост цен на бензин.

Это уже третье повышение стоимости топлива с начала июня.

Так, на заправочных станциях сети ATAN литр АИ-95 топлива теперь стоит 50,99 рублей. Сеть АЗС ТЭС продает его по 50,8 рублей за литр. С начала лета стоимость горючего на этих заправках выросла более чем на 5 процентов.

Поднялся в цене также бензин марки АИ-92 с 44,99 руб до 45,99 руб за литр (на АЗС ATAN) и дизельное топливо – с 48,99 до 49,59 рублей за литр.

Ранее в СМИ объяснили ситуацию колебаниями на товарно-сырьевой бирже в России. В апреле, когда произошло падение рынка нефти, в Крыму напротив ожидали снижения цен на топливо.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В мае в Крыму подешевели яйца, овощи, мясо и хлеб. В мае текущего года уровень инфляции на продтовары в Крыму ниже среднего уровня по Южному федеральному округу.

Крымскому общепиту рассказали как надо работать в новых реалиях. Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.

В Крыму восстановлена работа 85 процентов предприятий. Ленинградская, Томская области и Крым стали лидерами среди регионов РФ по количеству предприятий, чья деятельность восстановлена после снятия ограничений в связи с пандемией.

Одно из больших промышленных предприятий Севастополя сменило директора. Сменился руководитель одного из бюджетообразующих предприятий Севастополя - АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М.Горького».

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В Крыму третий раз за месяц поднялись цены на бензин

На автозаправках Крыма снова наблюдается рост цен на бензин.

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