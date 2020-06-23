Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов «решил» проблему с водой: в Крыму будет самолет, вызывающий дожди ● Так есть ли в Крыму подземные водные богатства? ● Дождей много, но все равно мало: Крым снова ждет «дефицит осадков» ● Аксенов решил, что Симферополю хватит воды еще на три месяца ● В Крыму из кранов потекла «шоколадная» вода
В Киеве рассказали, как строили дамбу для водной блокады Крыма
фото © investigator.org.ua
Дамбу на украинской части Северо-Крымского канала, которая перекрыла подачу воды на полуостров, планировали строить еще в 2014 году, однако работы начались только в 2016.
Об этом в интервью украинским СМИ рассказал бывший министр экологии и природных ресурсов страны Андрей Мохник.
По его словам, в 2014 году к нему обратился глава Госводагентства Украины Василий Сташук с вопросом, «что делать в сложившейся ситуации?».
«У нас была возможность перекрыть водоснабжение за 70 километров от границы между Херсонской областью и Крымом, которой мы и воспользовались. Позже я дал Сташуку поручение, чтобы он готовился документацию по созданию капитальной перегородки на границе с Крымом. Соответствующий проект был согласован в ноябре 2014, он выносился на (голосование - ред.) Кабмин, но после выборов сменилось правительство и в соответствии с законом этот проект отозвали. А новая власть запустила его гораздо позже и эта капитальная перегородка лишь в 2016 году», - сказал Мохник.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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