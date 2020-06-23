Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.3
воздух +25
море +22

Водный кризис

В Киеве рассказали, как строили дамбу для водной блокады Крыма

18:50 вторник, 23 июня 2020
В Киеве рассказали, как строили дамбу для водной блокады Крыма

фото © investigator.org.ua

Дамбу на украинской части Северо-Крымского канала, которая перекрыла подачу воды на полуостров, планировали строить еще в 2014 году, однако работы начались только в 2016.

Об этом в интервью украинским СМИ рассказал бывший министр экологии и природных ресурсов страны Андрей Мохник.

По его словам, в 2014 году к нему обратился глава Госводагентства Украины Василий Сташук с вопросом, «что делать в сложившейся ситуации?».

«У нас была возможность перекрыть водоснабжение за 70 километров от границы между Херсонской областью и Крымом, которой мы и воспользовались. Позже я дал Сташуку поручение, чтобы он готовился документацию по созданию капитальной перегородки на границе с Крымом. Соответствующий проект был согласован в ноябре 2014, он выносился на (голосование - ред.) Кабмин, но после выборов сменилось правительство и в соответствии с законом этот проект отозвали. А новая власть запустила его гораздо позже и эта капитальная перегородка лишь в 2016 году», - сказал Мохник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Симферополя похвастались установкой новых урн. Работы по установке новых урн начались на отремонтированной в прошлом году набережной реки Салгир в Симферополе.

Аксенов «решил» проблему с водой: в Крыму будет самолет, вызывающий дожди. Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что договорился с Росгидрометом о направлении на Крымский полуостров самолета, который создан «специально для увеличения осадков».

В Севастополе отменили «ерунду» на пляже в парке Победы. Пляж в севастопольском парке Победы будет официальным, со спасателями и контролем воды, хоть и без проката шезлонгов и других пляжных услуг.

В Севастополе откроют пляж, на котором на людей упал навес. В Севастополе решили открыть пляж парка Победы, который из-за реконструкции набережной до конца года не должен был функционировать.

Коронавирус в Крыму
Стали известны подробности погрома в севастопольской инфекционке

Стали известны подробности погрома в севастопольской инфекционке

Главный врач инфекционной больницы Севастополя Инга Матяж поделилась деталями вчерашнего погрома в новом инфекционном модуле.

Власть
В центре Севастополя появился портрет со Сталиным о «врагах народа»

В центре Севастополя появился портрет со Сталиным о «врагах народа» фото

В центре Севастополя местные коммунисты разместили баннер с изображением советского руководителя Иосифа Сталина.

Странности
В Ялте дворников на набережной заставили «принимать присягу»

В Ялте дворников на набережной заставили «принимать присягу» фото

На городской набережной Ялты 23 июня к «присяге» привели местных дворников. Работники давали «клятву чистоте» в новой, специально пошитой спецодежде, стилизованной в русском стиле ХIX века.

Коронавирус в Крыму
Еще один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки

Еще один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки

Один пациент 1935 года рождения с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончался за истекшие сутки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации