Власть
Укргосархив хочет через суд заставить Россию вернуть крымские архивы
Государственная архивная служба Украины консультируется с Министерством юстиции относительно подачи судебных исков к России, чтобы вернуть оставшийся в Крыму архивный фонд.
Об этом сказал глава Укргосархива Анатолий Хромов.
«Национальные архивные фонды в Крыму, которые согласно законодательству принадлежат украинскому народу, фактически украдены страной-оккупантом… Мы рассматриваем возможность даже посредством судебных исков добиваться возвращения культурных приобретений Украины. Будем консультироваться с Министерством юстиции по этому вопросу», – отметил чиновник.
Анатолий Хромов добавил, что его ведомство также проводит инвентаризацию утраченных фондов и прибегает к другим мерам, чтобы обозначить эту проблему.
«Государственная архивная служба подала информацию в Международный совет архивов, чтобы на интерактивной карте государственные архивы Крыма и Севастополя значились как украинские. Их статус гласит, что они закрыты и находятся в оккупации», – заключил Хромов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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