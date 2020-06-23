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Власть

Укргосархив хочет через суд заставить Россию вернуть крымские архивы

12:06 вторник, 23 июня 2020

Государственная архивная служба Украины консультируется с Министерством юстиции относительно подачи судебных исков к России, чтобы вернуть оставшийся в Крыму архивный фонд.

Об этом сказал глава Укргосархива Анатолий Хромов.

«Национальные архивные фонды в Крыму, которые согласно законодательству принадлежат украинскому народу, фактически украдены страной-оккупантом… Мы рассматриваем возможность даже посредством судебных исков добиваться возвращения культурных приобретений Украины. Будем консультироваться с Министерством юстиции по этому вопросу», – отметил чиновник.

Анатолий Хромов добавил, что его ведомство также проводит инвентаризацию утраченных фондов и прибегает к другим мерам, чтобы обозначить эту проблему.

«Государственная архивная служба подала информацию в Международный совет архивов, чтобы на интерактивной карте государственные архивы Крыма и Севастополя значились как украинские. Их статус гласит, что они закрыты и находятся в оккупации», – заключил Хромов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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