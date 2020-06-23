Ученые объяснили причину основного симптома коронавируса

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Британские исследователи из Лондонского университета и Университета Рединга объяснили, почему люди теряют обоняние при заражении коронавирусом.

Ученые долго не могли определить причину этого симптома.

Ранее считалось, что коронавирус уничтожает обонятельные нейроны в организме человека. Но выяснилось, что на самом деле вирус в основном поражает клетки поддержки этих нейронов. Именно последующий иммунный ответ организма провоцирует отек и воспаление зараженной области, что и приводит к потере обоняния.

Специалисты подчеркивают, что в большинстве случаев чувство вкуса и обоняние самостоятельно возвращаются после того, как организм побеждает коронавирус, но иногда восстановление проходит очень медленно. Это связано с тем, что воспаление затрагивает и непосредственно обонятельные нейроны, на восстановление которых организм может тратить значительное время.

Ранее китайские и американские ученые усомнились в том, что у человечества может появиться естественный иммунитет к коронавирусу. Дело в том, что выработанные антитела у большинства больных либо слишком слабы, либо не задерживаются в организме на долгое время.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки. Один пациент 1935 года рождения с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончался за истекшие сутки.

Коронавирус в Севастополе активизировался: новые случаи за сутки. В Севастополе за сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19.

Некоторые поликлиники в Севастополе развернули регистратуру на улице. В Севастополе в плановом режиме заработали поликлиники.

И снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 10 случаев коронавируса. За 22 июня на территории Республики Крым 10 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.