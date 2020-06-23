Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стали известны подробности погрома в севастопольской инфекционке ● На парадах в Крыму будут бесплатно раздавать маски ● Число больных COVID в России приближается к 600 тысячам человек ● Еще один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки ● Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности
Ученые объяснили причину основного симптома коронавируса
фото © pixabay.com
Британские исследователи из Лондонского университета и Университета Рединга объяснили, почему люди теряют обоняние при заражении коронавирусом.
Ученые долго не могли определить причину этого симптома.
Ранее считалось, что коронавирус уничтожает обонятельные нейроны в организме человека. Но выяснилось, что на самом деле вирус в основном поражает клетки поддержки этих нейронов. Именно последующий иммунный ответ организма провоцирует отек и воспаление зараженной области, что и приводит к потере обоняния.
Специалисты подчеркивают, что в большинстве случаев чувство вкуса и обоняние самостоятельно возвращаются после того, как организм побеждает коронавирус, но иногда восстановление проходит очень медленно. Это связано с тем, что воспаление затрагивает и непосредственно обонятельные нейроны, на восстановление которых организм может тратить значительное время.
Ранее китайские и американские ученые усомнились в том, что у человечества может появиться естественный иммунитет к коронавирусу. Дело в том, что выработанные антитела у большинства больных либо слишком слабы, либо не задерживаются в организме на долгое время.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки. Один пациент 1935 года рождения с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончался за истекшие сутки.
Коронавирус в Севастополе активизировался: новые случаи за сутки. В Севастополе за сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19.
Некоторые поликлиники в Севастополе развернули регистратуру на улице. В Севастополе в плановом режиме заработали поликлиники.
И снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 10 случаев коронавируса. За 22 июня на территории Республики Крым 10 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Ученые объяснили причину основного симптома коронавируса
Британские исследователи из Лондонского университета и Университета Рединга объяснили, почему люди теряют обоняние при заражении коронавирусом.
«Из-за засухи хватаются за любые идеи»: смогут ли в Крыму добыть воду из-под земли?
Севастопольские ученые утверждают, что нашли способ решить проблему водоснабжения Крыма, пишут СМИ со ссылкой на пресс-центр российского Севастопольского государственного университета.
В центре Севастополя появился портрет со Сталиным о «врагах народа» фото
В центре Севастополя местные коммунисты разместили баннер с изображением советского руководителя Иосифа Сталина.
Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности
Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму. Документ опубликован на портале Правительства РК.
8 часов назад
В Симферополе иномарка снесла новую «умную» остановкуфото
2 часа назад
Коронавирус в Севастополе активизировался: новые случаи за сутки
В Севастополе за сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19.