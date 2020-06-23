Центр Севастополя закроют из-за парада: куда нельзя будет проехать

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Из-за парада Победы, который пройдет в Севастополе 24 июня, в центре города вводятся временные ограничения для транспортных средств.

Так, с 20:00 часов 23 июня до 06:00 часов 25 июня нельзя будет останавливаться и парковаться всем автомобилям, кроме транспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий, на ул. Ленина – просп. Нахимова – пл. Лазарева, участке ул. Большая Морская от пл. Лазарева до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, участке ул. Капитанская от пересечения с пер. Крепостной до дома № 7 по ул. Капитанская, участке ул. Пушкина от пересечения с ул. Василия Кучера до дома № 16 по ул. Пушкина.

С 07:00 часов до 13:00 часов 24 июня вводятся временные ограничения движения для всех видов транспортных средств на участке ул. Ленина от ул. Василия Кучера до пл. Нахимова, на просп. Нахимова – пл. Лазарева, на участке ул. Генерала Петрова от пл. Лазарева до пересечения с ул. Новороссийская.

После празднования 75-летия Победы троллейбусы маршрутов 3, 7, 9, 10, 10К, 12, 17, 20 будут ходить до часу ночи 25 июня.

Как сообщалось ранее, в 22:00 в небе над Севастополем прогремит праздничный фейерверк, до этого на площади Нахимова состоится концерт, а утром пройдут наземный, авиационный и морской парады. В России 24 июня в этом году официально объявлен выходным днем.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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