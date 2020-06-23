Суд приговорил бахчисарайца к 19 годам колонии за двойное убийство

Верховный суд Крыма приговорил жителя Бахчисарая к 19 годам колонии строгого режима за двойное убийство.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Приговором Верховного суда Республики Крым подсудимый признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 (убийство) УК РФ и осужден к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 29-летний подсудимый в июле прошлого года, находясь в домовладении, расположенном в Бахчисарае, в ходе внезапно возникшей ссоры кухонным ножом причинил смерть двум ранее знакомым ему жителям города. 52-летний хозяин квартиры и его 33-летний приятель скончались в результате кровопотери от многочисленных ножевых ранений – около 10 у каждого.

Правоохранители задержали мужчину по «горячим следам». При задержании правоохранители нашли у него предполагаемое орудие убийства.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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