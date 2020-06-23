Стали известны подробности погрома в севастопольской инфекционке

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Главный врач инфекционной больницы Севастополя Инга Матяж поделилась деталями вчерашнего погрома в новом инфекционном модуле.

Напомним: скрывавшегося пациента разыскивали с полицией, после госпитализации он сломал в палате мебель и разбил в ней стекла.

«К нам же не только социальные люди поступают с подозрением на коронавирусную инфекцию, но и в том числе асоциальные, как в данном случае. Нам все помогают, то есть психиатрическая бригада приезжает, посты с санитарами организовываем», — рассказала в эфире «Первого Севастопольского» Инга Матяж.

Медицинское сообщество города очень сплотилось в сложных условиях, и его члены оказывают друг другу помощь, отметила глава инфекционной больницы.

У скандального пациента, по ее словам, имеются «вредные привычки» и сопутствующие заболевания.

За помощь в острой ситуации главный врач поблагодарила сотрудников Росгвардии, которые оперативно отреагировали на происшествие.

«Росгвардия нам очень помогает, они вчера сразу прибыли, буквально в течение трех-пяти минут, и выставили свой пост охраны там», — отметила Инга Матяж.

Сейчас медиками написаны соответствующие заявления, пояснила глава учреждения. Как сообщалось ранее, пациент продолжает проходить лечение в инфекционной больнице — после выписки им займутся следователи.

Ранее в прессу попал как минимум еще один нестандартный случай. В феврале (еще до введения масштабных ограничений и многих правил в связи пандемией коронавируса) в инфекционную больницу по скорой помощи поступила девушка, прибывшая из Китая, которая через несколько дней самовольно покинула больницу после отбоя.

Заместитель главного врача по медицинской части Оксана Петрушина рассказывала, что девушка предъявляла повышенные требования к условиям. В частности, требовала предоставления ресторанного питания, зарядное устройство для телефона. Общалась некорректно, шумела, стучала по стеклам, одно из которых в итоге разбила.

В тексте использованы материалы: Форпост

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