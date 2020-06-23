СМИ: стоимость приватизируемой «Массандры» занизили в 900 раз

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Винодельческое предприятие может приказать долго жить — не исключена распродажа земель после передачи производственно-аграрного объединения в частные руки.

Парламент Республики Крым по требованию главы региона Сергея Аксенова разрешил приватизацию госпредприятия РК «Производственно-аграрное объединение «Массандра», оценив его в 627,4 миллиона рублей.

Реальная стоимость виноградников и земли «Массандры» — порядка 530 миллиардов рублей. Коллекцию вин предприятия, насчитывающую около миллиона бутылок, можно оценить минимум в 50 миллиардов рублей, а балансовую стоимость хранимых виноматериалов — примерно в 2,45 миллиарда рублей, пишет газета «Промышленные ведомости».

Стоимость «Массандры» занизили более чем в 900 раз, хотя должны были перед приватизацией предприятия провести хозяйственный и финансовый аудит для выявления всех возможностей для его максимальной капитализации и продажи как можно дороже. Для привлечения большого количества покупателей выгодней было бы придать огласку приватизации и раскрыть потенциальным владельцам все преимущества «Массандры».

Низкая оценка «Массандры» и отсутствие огласки лишь оттолкнет покупателей, которые могли бы развивать предприятие. Еще это значит, что кто-то, возможно, заинтересован в ликвидации производственно-аграрного объединения, чтобы освободить вакантные для застройки земли предприятия. Не исключено, что огромные территории «Массандры» будут распроданы по частям.

Напомним, это винодельческое предприятие, расположенное на южном берегу Крыма, основано больше 120 лет назад князем Львом Голицыным. Оно — одно из крупнейших в России по выращиванию винограда и производству виноградных вин. У «Массандры» есть около 4 000 гектаров виноградников от Фороса до Судака, а также головной завод и восемь филиалов.

С 2014-го года за все «Производственно-аграрное объединение «Массандра» отвечало управление делами президента РФ. Оно в 2019 передало «Массандру» в распоряжение правительства Республики Крым. После чего спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов объявил, что крымские власти планируют отдать предприятие в частные руки. Telegram-канал «Крымский канал» тогда писал, что передача «Массандры» правительству Республики Крым означает, что земли под виноградниками могут по частям уйти с молотка. Их потенциальными покупателями назывались глава Сбербанка Греф и экс-глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

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