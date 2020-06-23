Власть
Симферополю пообещали новые автобусы
За счет средств республиканского бюджета планируется приобретение 100 единиц автобусов, для Симферополя будет приобретен дополнительный транспорт, который будет работать на муниципальных маршрутах.
Об этом сообщила заместитель главы администрации города Вероника Глоба.
— До момента его передачи нами совместно с министерством транспорта будут обобщены и изучены предложения горожан по оптимизации маршрутов и увеличению количества подвижного состава на уже действующих. Таким образом, новые автобусы будут использоваться максимально эффективно, — отметила Вероника Глоба.
Также заместитель главы администрации сообщила, что во взаимодействии с профильным министерством активизирована работа по сдаче в эксплуатацию дороги, связывающей микрорайоны Ак-Мечеть и Фонтаны, что позволит существенно улучшить ситуацию с транспортным сообщением данных районов города.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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