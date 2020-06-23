Росрыболовство сняло запрет на вылов бычков у берегов Крыма

Росрыболовство сняло запрет на любительский и спортивный лов бычков у берегов Крыма.

При этом в ведомстве отметили, что минимальный размер вылавливаемых бычков должен быть не меньше 10 см, а суточная норма добычи бычков для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства составляет 5 кг.

«Перелов грозит безответственному рыболову как штрафными санкциями, так и возмещением ущерба, причиненного водным биоресурсам. За каждый экземпляр бычка, независимо от размера и веса, придется заплатить 55 рублей», – говорится в сообщении.

Напомним, в начале лета в Крыму вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий.

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