Власть
Росрыболовство сняло запрет на вылов бычков у берегов Крыма
Росрыболовство сняло запрет на любительский и спортивный лов бычков у берегов Крыма.
При этом в ведомстве отметили, что минимальный размер вылавливаемых бычков должен быть не меньше 10 см, а суточная норма добычи бычков для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства составляет 5 кг.
«Перелов грозит безответственному рыболову как штрафными санкциями, так и возмещением ущерба, причиненного водным биоресурсам. За каждый экземпляр бычка, независимо от размера и веса, придется заплатить 55 рублей», – говорится в сообщении.
Напомним, в начале лета в Крыму вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму запретили ловить креветки и мидии. В Крыму с 1 июня вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий.
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Власти Крыма разрешат рыбачить с 18 мая. Ограничения на рыбалку будут сняты в Республике Крым с 18 мая.
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