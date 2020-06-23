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Власть

Росрыболовство сняло запрет на вылов бычков у берегов Крыма

09:51 вторник, 23 июня 2020

Росрыболовство сняло запрет на любительский и спортивный лов бычков у берегов Крыма.

При этом в ведомстве отметили, что минимальный размер вылавливаемых бычков должен быть не меньше 10 см, а суточная норма добычи бычков для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства составляет 5 кг.

«Перелов грозит безответственному рыболову как штрафными санкциями, так и возмещением ущерба, причиненного водным биоресурсам. За каждый экземпляр бычка, независимо от размера и веса, придется заплатить 55 рублей», – говорится в сообщении.

Напомним, в начале лета в Крыму вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму запретили ловить креветки и мидии. В Крыму с 1 июня вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий.

В Крыму бригадира рыбопромысла оштрафовали за неучтенное судно. Черноморский районный суд назначил штраф бригадиру рыбромыслового предприятия за использование незарегистрированного судна.

Власти Крыма разрешат рыбачить с 18 мая. Ограничения на рыбалку будут сняты в Республике Крым с 18 мая.

В Черном море до середины июня запрещают ловить бычков. В Черном море с 1 мая по 15 июня вводится запрет на любительский и спортивный лов бычков.

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