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Власть

Путин выступит с телеобращением к россиянам

14:00 вторник, 23 июня 2020

Президент России Владимир Путин сегодня выступит с телеобращением к гражданам страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Ориентировочно в 15:00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России», - сказал Песков.

По его словам, Владимир Путин расскажет о предварительных итогах борьбы с коронавирусом в России, о ситуации в экономике и «о нас с вами в целом».

В предыдущий раз Владимир Путин обращался к россиянам 11 мая 2020 года. Тогда он объявил о завершении периода нерабочих дней, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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