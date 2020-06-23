Власть
Путин выступит с телеобращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня выступит с телеобращением к гражданам страны.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Ориентировочно в 15:00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России», - сказал Песков.
По его словам, Владимир Путин расскажет о предварительных итогах борьбы с коронавирусом в России, о ситуации в экономике и «о нас с вами в целом».
В предыдущий раз Владимир Путин обращался к россиянам 11 мая 2020 года. Тогда он объявил о завершении периода нерабочих дней, введенных в связи с пандемией коронавируса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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