Власть
Прокуратура АРК направила в суд дело о госизмене судьи из Феодосии
Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Феодосийского городского суда, которую обвинили «в измене присяге на верность народу Украины и переходе на службу в российские судебные органы в Крыму».
«Следствием установлено, что гражданка Украины, будучи судьей Феодосийского городского суда АР Крым, после оккупации полуострова в 2014 году: изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов, способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивала становление и укрепление оккупационной администрации, оказывая помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины», – говорится в сообщении.
Сообщается, что после 2014 года судья выносила решения в соответствии с российским законодательством.
Судье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
Имя и фамилию судьи в ведомстве не указывают, комментариев обвиняемой по данному делу пока нет.
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительное заключение по делу о государственной измене в отношении бывшей судьи из Автономной Республики Крым, которая «поддерживала решение по подавлению гражданской активности проукраински настроенных жителей полуострова, которые отстаивали свою позицию во время митинга 26 февраля 2014 года».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Житель Ялты попался на получении социальных выплат в двух субъектах РФ. Участковые уполномоченные Ялты установили местного жителя, который оформил права на получение социальных выплат в двух субъектах РФ.
Застройка Карадага: власти Феодосии сообщают о подаче иска в суд. В администрации Феодосии утверждают, что подали в городской суд иск об отмене ранее выданного Службой строительного надзора Крыма уведомления на начало строительных работ в охранной зоне под Карадагом.
Украинцев в Крыму отправили в колонию за тестостерон. Двоих граждан Украины приговорили к шести месяцам колонии общего режима за «попытку провезти в Крым сильнодействующие вещества».
В Ялте полиция прервала концерт севастопольской группы Kooraga. На концерт известной севастопольской кавер-группы Kooraga в Ялте, который был согласован с администрацией курортной столицы Крыма, пришли полицейские и остановили шоу.
В центре Севастополя появился портрет со Сталиным о «врагах народа» фото
В центре Севастополя местные коммунисты разместили баннер с изображением советского руководителя Иосифа Сталина.
Коронавирус в Севастополе активизировался: новые случаи за сутки
В Севастополе за сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19.
Еще один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки
Один пациент 1935 года рождения с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончался за истекшие сутки.
Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек
За 20 июня на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.
21 июня
СМИ: стоимость приватизируемой «Массандры» занизили в 900 раз
Винодельческое предприятие может приказать долго жить — не исключена распродажа земель после передачи производственно-аграрного объединения в частные руки.