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Власть

Прокуратура АРК направила в суд дело о госизмене судьи из Феодосии

13:20 вторник, 23 июня 2020
Феодосия

Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Феодосийского городского суда, которую обвинили «в измене присяге на верность народу Украины и переходе на службу в российские судебные органы в Крыму».

«Следствием установлено, что гражданка Украины, будучи судьей Феодосийского городского суда АР Крым, после оккупации полуострова в 2014 году: изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов, способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивала становление и укрепление оккупационной администрации, оказывая помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины», – говорится в сообщении.

Сообщается, что после 2014 года судья выносила решения в соответствии с российским законодательством.

Судье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Имя и фамилию судьи в ведомстве не указывают, комментариев обвиняемой по данному делу пока нет.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительное заключение по делу о государственной измене в отношении бывшей судьи из Автономной Республики Крым, которая «поддерживала решение по подавлению гражданской активности проукраински настроенных жителей полуострова, которые отстаивали свою позицию во время митинга 26 февраля 2014 года».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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