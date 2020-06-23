Останки сотен красноармейцев перезахоронены в Севастополе

Перезахоронение останков 353 воинов Великой Отечественной войны прошло на мемориальном кладбище воинов Второй мировой войны в поселке Дергачи.

Как передает «Новый Севастополь», пресс-служба правительства Севастополя сообщила, что установить удалось имена только девяти человек.

«В частности, это красноармеец Павел Молчанов, который в 1944 году участвовал в боях в районе аэропорта Бельбек и погиб 17 апреля во время штурма немецких позиций. А также санинструктор Лука Кочергин, который погиб на высоте 104,5 в селе Поворотное в начале мая 1944 года. В церемонии перезахоронения приняли участие родственники воинов, которые живут в Ростове и Ростовской области», – говорится в сообщении.

В церемонии перезахоронения принял участие и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он подчеркнул значимость работы поисковиков. «Во все времена, во всех цивилизациях, самой главной заботой живущих было, как говорят, по-человечески похоронить ушедших, – отметил он. – Воины смогли вернуться к своим родными, которые спустя столько лет узнали, как и где они погибли. У меня тоже прадед и брат моего деда из глухой сибирской деревни ушли в 1941 году на фронт. Связь с ними потерялась в районе Сталинградской битвы в 1942 году. Я даже не представляю себе, какие эмоции были бы у меня, если бы я присутствовал на такой церемонии и знал бы, что мои предки преданы земле».

Председатель севастопольского городского объединения поисковых организаций «Долг» Марина Гавриленко рассказала, что определить имена найденных бойцов удается по наградам, вкладышам, медальонам, надписям на ложках и котелках.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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