Происшествия
Один человек погиб в лобовом ДТП на трассе в Крыму
Один человек погиб и двое оказались в больнице в результате лобового столкновения двух легковушек на ночной трассе в Сакском районе.
Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
По информации правоохранителей, авария произошла около половины первого ночи 22 июня. 33-летний водитель за рулем Chevrolet, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Красноперекопска, выехал на полосу встречного движения, на которой врезался в ехавший навстречу Mercedes.
В результате ДТП водитель Chevrolet погиб. Водитель Mercedes получил открытую рану предплечья, а пассажир Mercedes – закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.
По факту ДТП будет проведена проверка, сообщили в Управлении ГИБДД.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму увеличилось число заразившихся болезнью Лайма после укуса клещей. В Крыму с начала года увеличилось число заразившихся болезнью Лайма из-за укуса клещей.
Больной коронавирусом разгромил бокс в севастопольской инфекционке. В Севастополе пациент, у которого ранее выявлен коронавирус, разгромил палату в новом инфекционном модуле.
Стало известно состояние пострадавших от взрыва газового баллона в Керчи. В министерстве здравоохранения Крыма уточнили состояние пострадавших после взрыва газового оборудования автомобиля на автозаправке в Керчи.
В Крымских горах две иномарки с людьми унесло течением реки. В районе села Перевальное в Симферопольском районе Крыма две машины унесло течением реки.
В центре Севастополя появился портрет со Сталиным о «врагах народа» фото
В центре Севастополя местные коммунисты разместили баннер с изображением советского руководителя Иосифа Сталина.
Коронавирус в Севастополе активизировался: новые случаи за сутки
В Севастополе за сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19.
Еще один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки
Один пациент 1935 года рождения с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончался за истекшие сутки.
Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек
За 20 июня на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.
21 июня
СМИ: стоимость приватизируемой «Массандры» занизили в 900 раз
Винодельческое предприятие может приказать долго жить — не исключена распродажа земель после передачи производственно-аграрного объединения в частные руки.