Один человек погиб в лобовом ДТП на трассе в Крыму

Один человек погиб и двое оказались в больнице в результате лобового столкновения двух легковушек на ночной трассе в Сакском районе.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

По информации правоохранителей, авария произошла около половины первого ночи 22 июня. 33-летний водитель за рулем Chevrolet, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Красноперекопска, выехал на полосу встречного движения, на которой врезался в ехавший навстречу Mercedes.

В результате ДТП водитель Chevrolet погиб. Водитель Mercedes получил открытую рану предплечья, а пассажир Mercedes – закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

По факту ДТП будет проведена проверка, сообщили в Управлении ГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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