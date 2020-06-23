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Коронавирус в Крыму

Некоторые поликлиники в Севастополе развернули регистратуру на улице

В Севастополе в плановом режиме заработали поликлиники.

По словам вице-губернатора Александра Кулагина, значительных очередей там нет. Некоторые поликлиники проводят диспетчеризацию пациентов на улице.

«Ситуация спокойная. В поликлиниках, которые у нас в ремонте, есть небольшие очереди, но они регулируемые – это на улице Ерошенко и в поликлинике №4, – сообщил он. – Очереди людей полностью регулируют – на улице прямо стол поставили, там общаются, кому что надо».

В детских поликлиниках очередей нет.

Кулагин добавил, что поликлиника горбольницы №4 закрыта на ремонт, первые 10 кабинетов откроются на этой неделе.

«В кабинеты неотложной помощи, практически во всех поликлиниках, отдельный вход вообще, чтобы люди с температурой не заходили в зал», – добавил вице-губернатор.

Выписка рецептов по-прежнему ведется дистанционно.

И.о. губернатора Михаил Развожаев подчеркнул, что сегодня утром побывал в поликлинике на улице Бориса Михайлова – значительных очередей он там также не увидел, хотя в коридорах были люди, которые ожидали прием врача.

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Можно заразиться чем угодно». Крымчане об условиях принудительной обсервации. Прибывающие в Крым из-за границы и с материковой части Украины жалуются в соцсетях и СМИ на условия содержания в принудительной двухнедельной обсервации из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Стал известен срок действия российской вакцины от COVID-19. Для начала массовой вакцинации населения необходимо произвести 70 миллионов доз препарата.

Все больше и больше: в обсерваторе Севастополя закончились места. Обсерватор «Изумруд» в Севастополе заполнен до конца.

Больницу в Севастополе закрыли на карантин из-за COVID у двух медиков. В Севастополе диагноз COVID-19 подтвердился у двух сотрудников 1-й городской больницы.

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