Некоторые поликлиники в Севастополе развернули регистратуру на улице

В Севастополе в плановом режиме заработали поликлиники.

По словам вице-губернатора Александра Кулагина, значительных очередей там нет. Некоторые поликлиники проводят диспетчеризацию пациентов на улице.

«Ситуация спокойная. В поликлиниках, которые у нас в ремонте, есть небольшие очереди, но они регулируемые – это на улице Ерошенко и в поликлинике №4, – сообщил он. – Очереди людей полностью регулируют – на улице прямо стол поставили, там общаются, кому что надо».

В детских поликлиниках очередей нет.

Кулагин добавил, что поликлиника горбольницы №4 закрыта на ремонт, первые 10 кабинетов откроются на этой неделе.

«В кабинеты неотложной помощи, практически во всех поликлиниках, отдельный вход вообще, чтобы люди с температурой не заходили в зал», – добавил вице-губернатор.

Выписка рецептов по-прежнему ведется дистанционно.

И.о. губернатора Михаил Развожаев подчеркнул, что сегодня утром побывал в поликлинике на улице Бориса Михайлова – значительных очередей он там также не увидел, хотя в коридорах были люди, которые ожидали прием врача.

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