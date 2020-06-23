Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: И снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 10 случаев коронавируса ● Более 250 лагерей и площадок в Крыму готовы принимать детей ● «Можно заразиться чем угодно». Крымчане об условиях принудительной обсервации ● Стал известен срок действия российской вакцины от COVID-19 ● Все больше и больше: в обсерваторе Севастополя закончились места
Некоторые поликлиники в Севастополе развернули регистратуру на улице
В Севастополе в плановом режиме заработали поликлиники.
По словам вице-губернатора Александра Кулагина, значительных очередей там нет. Некоторые поликлиники проводят диспетчеризацию пациентов на улице.
«Ситуация спокойная. В поликлиниках, которые у нас в ремонте, есть небольшие очереди, но они регулируемые – это на улице Ерошенко и в поликлинике №4, – сообщил он. – Очереди людей полностью регулируют – на улице прямо стол поставили, там общаются, кому что надо».
В детских поликлиниках очередей нет.
Кулагин добавил, что поликлиника горбольницы №4 закрыта на ремонт, первые 10 кабинетов откроются на этой неделе.
«В кабинеты неотложной помощи, практически во всех поликлиниках, отдельный вход вообще, чтобы люди с температурой не заходили в зал», – добавил вице-губернатор.
Выписка рецептов по-прежнему ведется дистанционно.
И.о. губернатора Михаил Развожаев подчеркнул, что сегодня утром побывал в поликлинике на улице Бориса Михайлова – значительных очередей он там также не увидел, хотя в коридорах были люди, которые ожидали прием врача.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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