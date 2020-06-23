На парадах в Крыму будут бесплатно раздавать маски

На парадах Победы в Керчи и Симферополе будут бесплатно раздавать защитные маски на входах в зону просмотра.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Совмина РК.

«Мы договорились, что на парадах Победы будет пропускной режим, маски будут выдаваться бесплатно всем желающим в Керчи и Симферополе, кто придет. В зонах просмотра будет обязательный масочный режим. На каждой рамке будет достаточное количество масок», - сказал Аксенов.

Он уточнил, что все волонтеры и организаторы празднования, которые будут непосредственно работать с ветеранами, пройдут обязательный тест на COVID-19.

Ранее Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, чтобы провести парады Победы в условиях запрета массовых мероприятий.

Парады Победы по всей стране перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии COVID-19.

Позже некоторые регионы, в том числе и Крым, приняли решение не проводить празднования. Однако вскоре Аксенов принял окончательное решение и заявил, что Парады все же состоятся.

24 июня парады Победы пройдут в Керчи и Симферополе, а также в городе Севастополь, где режим повышенной готовности действует до 23 июня.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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