Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число больных COVID в России приближается к 600 тысячам человек ● Еще один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки ● Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности ● Коронавирус в Севастополе активизировался: новые случаи за сутки ● ЕГЭ в эпоху коронавируса: как и где в Крыму будут проходить экзамены
На парадах в Крыму будут бесплатно раздавать маски
На парадах Победы в Керчи и Симферополе будут бесплатно раздавать защитные маски на входах в зону просмотра.
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Совмина РК.
«Мы договорились, что на парадах Победы будет пропускной режим, маски будут выдаваться бесплатно всем желающим в Керчи и Симферополе, кто придет. В зонах просмотра будет обязательный масочный режим. На каждой рамке будет достаточное количество масок», - сказал Аксенов.
Он уточнил, что все волонтеры и организаторы празднования, которые будут непосредственно работать с ветеранами, пройдут обязательный тест на COVID-19.
Ранее Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, чтобы провести парады Победы в условиях запрета массовых мероприятий.
Парады Победы по всей стране перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии COVID-19.
Позже некоторые регионы, в том числе и Крым, приняли решение не проводить празднования. Однако вскоре Аксенов принял окончательное решение и заявил, что Парады все же состоятся.
24 июня парады Победы пройдут в Керчи и Симферополе, а также в городе Севастополь, где режим повышенной готовности действует до 23 июня.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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