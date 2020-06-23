Ливни и грозы до пятницы: в Крыму объявили штормовое предупреждение

До конца дня 23 июня и в следующие двое суток в республике ожидаются сильные ливни, грозы и шквал.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Сложные погодные условия продлятся 24 и 25 июня: крымские синоптики прогнозируют выпадение более 30 мм осадков, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с, в связи с чем в республике было объявлено штормовое предупреждение.

В МЧС напомнили, что из-за больших притоков воды в разных регионах Крыма могут возникнуть чрезвычайные ситуации: обрывы линий электропередач и связи, обрушение плохо закрепленных рекламных щитов и бигбордов, падение веток и стволов старых деревьев.

В связи с этим жителям Крыма настоятельно рекомендуют не выходить на улицу без лишней необходимости, но если все-таки придется, постараться не спускаться в подземные переходы и другие углубленные помещения, держаться в стороне от ЛЭП, деревьев и рекламных конструкций.

Также жителям региона рекомендуют воздержаться от походов в горы и лес и по возможности не выходить в открытое море.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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