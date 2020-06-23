Летчики морской авиации ЧФ провели учебные бомбометания в море

Экипажи бомбардировщиков Су-24М морской авиации Черноморского флота провели учебные бомбометания в море.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по условному противнику с выполнением практического бомбометания авиабомбами ОФАБ-250-270. В качестве цели был использован морской корабельный щит-мишень», – говорится в сообщении.

На первом этапе учения расчеты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан» провели разведку и обнаружили в море надводные корабли условного противника. Данные, полученные от БЛА, были переданы бомбардировщикам для применения бомбового оружия по морским целям.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота в морском полигоне боевой подготовки в акватории Черного моря.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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