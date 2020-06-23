Коронавирус в Севастополе активизировался: новые случаи за сутки

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В Севастополе за сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19.

Двое из них – это сотрудницы офтальмологического и урологического отделений городской больницы №1, о которых стало известно еще вечером 22 июня.

«Еще два пациента контактировали с заболевшими недавно строителями. Кроме того, выявлен семейный очаг – заболели родственники молодого человека, приехавшего на днях из Челябинска», - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 214 человек. В настоящий момент в стационарах находится 38 человек. Выздоровело 166 человек, 3 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 109 человек, в городской больнице №9 – 85. Под наблюдением по месту жительства – 907 человек.

Как сообщалось ранее, два отделения больницы, в которых работали заболевшие медики, сейчас закрыты на карантин, выписка и госпитализация пациентов там приостановлены.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

И снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 10 случаев коронавируса. За 22 июня на территории Республики Крым 10 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

«Можно заразиться чем угодно». Крымчане об условиях принудительной обсервации. Прибывающие в Крым из-за границы и с материковой части Украины жалуются в соцсетях и СМИ на условия содержания в принудительной двухнедельной обсервации из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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