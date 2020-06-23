Керчанин украл у приятельницы из Симферополя трехлитровую банку мелочи

В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление от 49-летней местной жительницы о краже ее личного имущества.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Как рассказала заявительница, она пустила переночевать своего знакомого, а на утро обнаружила, что приятель ушел и прихватил с собой планшет и трехлитровый бутыль с мелочью, в котором находилось около 18 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила порядка 25 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено местонахождение подозреваемого. Ранее не судимый 45-летний житель Керчи был задержан. Гражданин дал признательные показания в совершении кражи. Похищенный планшет он вернул владелице, а деньги успел потратить на собственные нужды.

Следственными органами отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция стати предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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