Общество
Какой сегодня праздник 23 июня
фото © pixabay.com
Сегодня, 23 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Иванов день
Фото nashe.travel
Иван Купала (Иванов день, Купальская ночь) это народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы и отмечаемый 24 июня (7 июля). По времени проведения совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи. В календарном цикле симметричен Рождеству (Коляде). Иван Купала и Петров день считались единым праздником летнего цикла.
Ночь накануне праздника по своему ритуальному наполнению превосходит сам день Ивана Купалы.
День балалайки (Праздник музыкантов-народников)
Появление Дня балалайки можно считать заслугой исключительно самих музыкантов-народников. Праздник еще не признан официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами.
Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Праздник тогда оказался связан сразу с двумя «балалаечными» юбилеями: исполнилось 320 лет первому документальному упоминанию инструмента и 125 лет прошло с даты, когда с балалайкой впервые познакомился музыкант, создатель и дирижер первого Национального оркестра русских народных инструментов Василий Андреев. Фактически это событие положило начало развитию искусства игры на народных инструментах в том виде, в каком оно сейчас знакомо нам.
Иванов день
Сегодня, 23 июня, отмечается праздник, дошедший до нас из далеких языческих времен, который до сих пор празднуют народы Европы. В разных странах он называется по-разному. В Норвегии праздник назван в честь Иоанна Крестителя - Jonsok. Другое название праздника - Jonsvaka (Jonsvoko) - образовано от имени Johan и глагола vake - «бодрствовать».
Также сегодня, 23 июня, отмечают такие праздники:
- Всемирный день информаторов (World Whistleblowers Day)
- Международный день вдов (International Widow`s Day)
- День государственной службы Организации Объединенных Наций
- День памяти святителя Вассиана, епископа Лавдийского
- День государственной службы в Украине, Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане
- Тимофей-мышьеписк (Знамения Тимофея)
- День без обид (Let It Go Day)
- День тайных посланий
- День рождения пишущей машинки
- День печенюжки (National Pecan Sandy Day) в США
- День розового фламинго (Pink Flamingo Day) в США
- День полиции Казахстана
- День Лиго в Латвии
- День отца в Польше, Никарагуа
- День победы в Эстонии
Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Феофан, Василий, Александр, Аполлос, Антонина, Сильван, Алексей, Вассиан, Никон, Пансемна (Пансема).
Что происходило 23 июня в прошлые годы
930 - рождение старейшего из ныне действующих в мире парламентаисландского альтинга.
1771 - в Испании во время корриды погиб первый матадорХосе Кандидо Экспозито.
1803 - Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.
1846 - бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.
1860 - образована Секретная служба США.
1868 - Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку. Ее клавиатура напоминала рояль, печатала только большими буквами, причем машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага находилась под планшетом.
1888 - на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые прозвучал «Интернационал».
1894 - образован Международный олимпийский комитет(МОК) в Париже по инициативе Пьера де Кубертена.
1917 - Первый Универсал (основной закон) принят украинской Радой, им провозглашена независимость Украины.
1919 - Совнарком УССР национализировал Киевский городской музей.
1944 - советские войска начали операцию по освобождению Белоруссии под кодовым названием «Багратион»
1957 - в Ленинграде возобновлена традиция полуденного выстрела, прерванная в 1934 году, производимая с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
1970 - Ринго Старр отправился в город Нэшвилл для записи своего первого сольника.
1972 - для сохранения валютных резервов британское правительство временно ввело плавающий курс фунта стерлингов.
1994 - в Москве официально открыто Бюро ЮНЕСКО.
1998 - впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.
2004 - правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.
2010 - Генерал Стэнли Маккристал отстранен с поста командующего коалиционными силами в Афганистане после его критики в адрес госдепа США.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 июня. Какие праздники будут завтра?
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