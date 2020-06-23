«Из-за засухи хватаются за любые идеи»: смогут ли в Крыму добыть воду из-под земли?

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Севастопольские ученые утверждают, что нашли способ решить проблему водоснабжения Крыма, пишут СМИ со ссылкой на пресс-центр российского Севастопольского государственного университета.

Исследователи крымских недр заявили, что на километровой глубине по сети тектонических разломов циркулируют большие объемы горячих пресных вод – речь идет о миллионах кубометров.

Для их обнаружения севастопольские ученые использовали прибор собственной разработки под названием ядерный магнитно-резонансный геотомограф. По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидата технических наук Николая Ковалева, эти горячие подземные воды появляются в результате естественного опреснения морской воды на глубинах более двух с половиной километров. При этом с помощью геотомографа происходящие от этого феномена потоки обнаружили также на глубинах 350-500 метров, что теоретически позволяет пробурить к ним скважины и использовать для водоснабжения.

С наступлением лета нехватка воды в Крыму усугубляется: по последним данным Государственного комитета водного хозяйства российского правительства Крыма, общая наполняемость крымских водохранилищ за месяц снизилась на 7,1 миллионов кубометров при общем объеме в 98,2 миллиона кубометров. Тем временем подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запасов питьевой воды для Симферополя осталось не более чем на три месяца. Для снабжения города уже сейчас используют переброску подземных вод по специально построенным водозаборам. Позднее Аксенов сообщил, что договорился с Росгидрометом о том, чтобы направить в Крым самолет, который создан «специально для увеличения осадков».

Специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон высказал мнение, что проект водоснабжения Николая Ковалева вряд ли удастся реализовать на практике.

– Это тот случай, когда нехватка воды провоцирует появление, скажем так, интересных новостей. Может быть, скоро появятся сообщения о том, что воду в Крым будут доставлять с Северного полюса или с Марса. Словом, реальные проблемы очень часто провоцируют появление весьма странных идей. Это тот самый случай, когда некая суперустановка находит супервыход, который поможет всем в секунду. Даже если рассматривать такую возможность всерьез, то все упрется в возможность практического использования и цену вопроса. Так что даже если каким-то чудесным образом эти методы окажутся рабочими, то применять их в реальных условиях, в ситуации нынешнего Крыма, мягко говоря, проблематично. Предполагается, что вода находится на огромных глубинах, но в некоторых местах выходит к поверхности в нескольких сотнях метров. Но бурить и использовать такие скважины все равно очень сложно.

Сергей Гапон указывает на то, что такая система водоснабжения потребует построить сети и распределительные узлы в труднодоступных районах Крыма.

Между тем симферопольские ученые предлагают загнать под землю горные реки, пишет «Комсомольская правда». Как говорит старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин, дождевая и талая вода с хребта Ай-Петри проходит под Чернореченским водохранилищем и выходит на глубине 6-12 метров в подводных пещерах Байдарской долины. Самохин предлагает загнать эту воду в древние русла, которые находятся на глубине 25-30 метров: так вода пройдет естественную фильтрацию и не испарится, а добывать ее можно будет в течение всего года.

По мнению Сергея Гапона, эти выкладки имеют под собой научные основания, однако также трудно реализуемы на практике.

Крымский эколог Маргарита Литвиненко также скептически смотрит на подобные научные проекты.

– Я бы сказала, что с обострением болезни увеличивается количество бреда. Может быть, эта вода, о которой говорят севастопольские ученые, действительно есть в природе, но ее использование – очень спорный вопрос. Как научную гипотезу это рассматривать можно, однако практическое применение пока невозможно – и, скорее всего, этого никогда не случится. Я считаю, что в условиях нехватки воды российские власти просто хватаются за любую информацию в политических целях. У них сейчас очень мало времени для маневра: осадки хоть и прошли, но их недостаточно, водохранилища продолжают пересыхать, а скважины нельзя бурить и дальше. При этом потребление воды увеличивается за счет приезжих. Ситуация безвыходная, и власть в своей горячке будет хвататься за любые информационные поводы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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