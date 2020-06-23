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Коронавирус в Крыму

И снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 10 случаев коронавируса

09:57 вторник, 23 июня 2020
И снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 10 случаев коронавируса

фото © vk.com/aksenovrk

За 22 июня на территории Республики Крым 10 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

«За 22 июня на территории Республики Крым подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Из количества подтвержденных случаев 7 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 3 человека обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами. Из общего количества зарегистрированных случаев 2 завозные из других субъектов РФ. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 623 случая новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 93 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 466 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 28 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.Выздоровевших за весь период – 416 человек», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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