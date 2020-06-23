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Коронавирус в Крыму

Еще один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки

14:27 вторник, 23 июня 2020
Еще один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки

фото © meduza.io

Один пациент 1935 года рождения с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончался за истекшие сутки.

Об этом сегодня на ежедневном брифинге по вопросу распространения COVID-19 в Республике Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Скончался пациент 1935 года рождения, который находился в реанимации с тяжелыми хроническими заболеваниями, предварительно не связанными с COVID-19, и у которого в результате скрининга была выявлена новая коронавирусная инфекция», – сообщил он.

Всего в медучреждениях республики, по данным замминистра, продолжают лечение 187 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 11 в тяжелом состоянии.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 623 случая COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 416 пациентов, 13 из них за последние сутки. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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