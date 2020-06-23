ЕГЭ в эпоху коронавируса: как и где в Крыму будут проходить экзамены

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Единый госэкзамен в этом году будет проходить в крайне специфических условиях: тем выпускникам, кому все же придется сдавать экзамен для поступления, нужно будет смириться с новыми правилами, утвержденными из-за коронавирусной инфекции.

Об особенностях экзаменационной кампании в условиях COVID-19 рассказала завотделом контроля и оценки качества образования в профильном региональном министерстве Марина Чайка на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Поскольку в этом году единый госэкзамен и выпускные испытания не придется сдавать тем одиннадцатиклассникам, которые не поступают в вузы, было принято решение отменить ЕГЭ по предмету «базовая математика». Как пояснила чиновница, этот предмет нужен был только для получения аттестата – а в этом году этих экзаменов не будет.

Зато ЕГЭ по русскому языку выпускники будут сдавать в течение двух дней.«Так как детей достаточно большое количество, а аудитории у нас наполняются значительно меньшим количеством – где-то восемь-девять человек вместо 15, – то по Республике Крым было принято решение <…> разделить этот предмет на два дня», - пояснила Марина Чайка.

Отличникам этого года также не придется переживать, что низкий балл на ЕГЭ оставит их без золотой медали: результаты экзаменов на получение награды «За особые успехи в обучении» никак не повлияет, в отличие от традиций предыдущих лет, когда для получения медали нужно было набрать не менее 70 баллов по русскому языку и профильной математике.

Зато тем, кто не слишком старался учиться в прошедшем учебном году, не стоит надеяться на возможность пересдать экзамен, если с первого раза не получится.

«Пересдача неудовлетворительных результатов по русскому языку и профильной математике не предусмотрена, потому что это только вступительный экзамен в высшие учебные заведения. Если ребята по каким-то причинам не смогли набрать необходимое количество баллов, соответственно, в этом году они не смогут поступить в вуз», - пояснила Чайка.

В 2020 году ЕГЭ будет проводиться на 77 пунктах, 62 из которых будут расположены на базе общеобразовательных организаций, 14 – на дому, один – на базе медучреждения.

«В этом году возросло количество новых аудиторий, в связи с тем, что рассадка участников будет уменьшена. Все пункты проведения будут работать по технологии печати экзаменационных материалов непосредственно в аудитории и потом последующим сканированием их в штабе», - сообщила чиновница, отметив, что кроме специалистов на пунктах сдачи ЕГЭ будут присутствовать и общественные наблюдатели.

С оглядкой на коронавирус все экзаменационные пункты и аудитории будут обеспечены рециркуляторами воздуха, а работники, участвующие в проведении экзаменов, будут снабжены перчатками и масками. А вот для обучающихся маски и перчатки не обязательны: они по своему желанию могут отказаться от средств защиты и сдавать экзамен без них.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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