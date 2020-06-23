Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки ● Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности ● Коронавирус в Севастополе активизировался: новые случаи за сутки ● ЕГЭ в эпоху коронавируса: как и где в Крыму будут проходить экзамены ● Некоторые поликлиники в Севастополе развернули регистратуру на улице
Число больных COVID в России приближается к 600 тысячам человек
За последние сутки число зараженных коронавирусом в стране возросло на 7,4 тыс. человек. С начала пандемии в стране выявлено 599 705 случаев заболевания.
Об этом говорится в сводке оперативного штаба.
Вместе с тем, в России наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости: ежедневно с 17 июня Роспотребнадзор регистрирует менее 8 тыс. заболевших в день.
Кроме того, число выздоровевших от коронавируса превышает количество зараженных более чем вдвое. Так, из медучреждений выписаны 356 тыс. человек.
По последним данным, с начала пандемии в стране скончались 8359 человек с COVID-19.
Только за последние сутки умерло более 150 человек. Больше всего смертей накануне зарегистрировали в Санкт-Петербурге – 35 и в Москве – 26. Однако столица страны вошла в пятерку регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки. Также значительное улучшение эпидемиологической ситуации наблюдается в Ненецком автономном округе, Калмыкии, на Сахалине и в Еврейской АО.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 17,5 млн лабораторных исследований на коронавирус.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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