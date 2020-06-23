Число больных COVID в России приближается к 600 тысячам человек

За последние сутки число зараженных коронавирусом в стране возросло на 7,4 тыс. человек. С начала пандемии в стране выявлено 599 705 случаев заболевания.

Об этом говорится в сводке оперативного штаба.

Вместе с тем, в России наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости: ежедневно с 17 июня Роспотребнадзор регистрирует менее 8 тыс. заболевших в день.

Кроме того, число выздоровевших от коронавируса превышает количество зараженных более чем вдвое. Так, из медучреждений выписаны 356 тыс. человек.

По последним данным, с начала пандемии в стране скончались 8359 человек с COVID-19.

Только за последние сутки умерло более 150 человек. Больше всего смертей накануне зарегистрировали в Санкт-Петербурге – 35 и в Москве – 26. Однако столица страны вошла в пятерку регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки. Также значительное улучшение эпидемиологической ситуации наблюдается в Ненецком автономном округе, Калмыкии, на Сахалине и в Еврейской АО.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 17,5 млн лабораторных исследований на коронавирус.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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И снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 10 случаев коронавируса. За 22 июня на территории Республики Крым 10 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

«Можно заразиться чем угодно». Крымчане об условиях принудительной обсервации. Прибывающие в Крым из-за границы и с материковой части Украины жалуются в соцсетях и СМИ на условия содержания в принудительной двухнедельной обсервации из-за эпидемии коронавирусной инфекции.