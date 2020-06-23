Власть
Бывшему чиновнику в Севастополе грозит шесть лет тюрьмы за взятку
Бывший главный специалист отдела надзора и контроля управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
По информации ведомства, в мае 2020 года обвиняемый получил взятку в 50 тысяч рублей за принятие решения об отказе в возбуждении административного дела по факту выявленных нарушений на земельном участке по Камышовому шоссе.
После получения взятки чиновник был задержан сотрудниками МВД.
Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.
Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прокуратура АРК направила в суд дело о госизмене судьи из Феодосии. Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Феодосийского городского суда, которую обвинили «в измене присяге на верность народу Украины и переходе на службу в российские судебные органы в Крыму».
Укргосархив хочет через суд заставить Россию вернуть крымские архивы. Государственная архивная служба Украины консультируется с Министерством юстиции относительно подачи судебных исков к России, чтобы вернуть оставшийся в Крыму архивный фонд.
Житель Ялты попался на получении социальных выплат в двух субъектах РФ. Участковые уполномоченные Ялты установили местного жителя, который оформил права на получение социальных выплат в двух субъектах РФ.
Застройка Карадага: власти Феодосии сообщают о подаче иска в суд. В администрации Феодосии утверждают, что подали в городской суд иск об отмене ранее выданного Службой строительного надзора Крыма уведомления на начало строительных работ в охранной зоне под Карадагом.
Ученые объяснили причину основного симптома коронавируса
Британские исследователи из Лондонского университета и Университета Рединга объяснили, почему люди теряют обоняние при заражении коронавирусом.
«Из-за засухи хватаются за любые идеи»: смогут ли в Крыму добыть воду из-под земли?
Севастопольские ученые утверждают, что нашли способ решить проблему водоснабжения Крыма, пишут СМИ со ссылкой на пресс-центр российского Севастопольского государственного университета.
В центре Севастополя появился портрет со Сталиным о «врагах народа» фото
В центре Севастополя местные коммунисты разместили баннер с изображением советского руководителя Иосифа Сталина.
Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности
Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму. Документ опубликован на портале Правительства РК.
8 часов назад
В Симферополе иномарка снесла новую «умную» остановкуфото
2 часа назад
Коронавирус в Севастополе активизировался: новые случаи за сутки
В Севастополе за сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19.