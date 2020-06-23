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Власть

Бывшему чиновнику в Севастополе грозит шесть лет тюрьмы за взятку

Бывший главный специалист отдела надзора и контроля управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

По информации ведомства, в мае 2020 года обвиняемый получил взятку в 50 тысяч рублей за принятие решения об отказе в возбуждении административного дела по факту выявленных нарушений на земельном участке по Камышовому шоссе.

После получения взятки чиновник был задержан сотрудниками МВД.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.

Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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