Более 250 лагерей и площадок в Крыму готовы принимать детей

Более 250 детских лагерей и дневных площадок заявили о готовности участвовать в оздоровительной кампании в этом году, несмотря на COVID-19.

Об этом на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщила начальник управления допобразования, организации воспитательной работы и оздоровления детей крымского Минобраза Ирина Нука.

По ее словам, работать и принимать детей на сегодня готовы более 50 загородных лагерей и более 200 лагерей дневного пребывания, требования к которым почти одинаковые. Также в Крыму работают и тематические детские площадки, которые, хоть и относятся к разряду отдыха, а не оздоровления, могут стать спасением для многих родителей.

«На сегодняшний день начало оздоровительной кампании не определено, но реестр уже сформирован, лагеря, как загородные, так и дневного пребывания, готовятся, закупают необходимое оборудование, дезсредства, выполняют те требования, которые рекомендованы Роспотребнадзором, - пояснила Ирина Нука. – По крайней мере, 1 июля лагеря дневного пребывания открываются во всех муниципальных образованиях».

При этом чиновница напомнила, что на отдых в лагере ребенок может рассчитывать, только если родители подадут специальное заявление на оздоровление ребенка.

«Эта услуга – заявительная: мы не можем заставить ребенка оздоровиться, тем более не каждый ребенок хочет и готов. Поэтому важно, чтобы родитель пришел, написал заявление и приложил необходимый пакет документов, - пояснила Нука. – Воспользоваться этой услугой могут дети от 6 до 18 лет. Принять участие могут более 14 категорий детей: дети из неполных семей, из многодетных семей, малообеспеченные, дети-сироты или находящиеся под опекой, обязательно талантливые одаренные дети и так далее».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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