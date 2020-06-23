Аксенов «решил» проблему с водой: в Крыму будет самолет, вызывающий дожди

фото © life.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что договорился с Росгидрометом о направлении на Крымский полуостров самолета, который создан «специально для увеличения осадков».

Об этом он написал на своей странице «Вконтакте».

«В прошлую пятницу состоялся разговор с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в результате которого пришли к договоренности о размещении на территории Республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков. Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30 процентов, при этом не нанося никакого вреда экологии», – написал Аксенов.

Также он сообщил, что с 26 июня из Вилинского водозабора в систему заберут дополнительно 25 тысяч кубометров воды.

«Полностью закрыть потребность станет возможно после утверждения мероприятий по переброске воды из Тайганского водохранилища мощностью в 60 тысяч кубометров воды в сутки», – утверждает Сергей Аксенов.

12 марта председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил о 50-процентных потерях питьевой воды на полуострове из-за изношенности водопроводных сетей.

По последним данным Госкомводхоза правительства Крыма, общая наполняемость крымских водохранилищ за месяц снизилась на 7,1 млн кубометров.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе откроют пляж, на котором на людей упал навес. В Севастополе решили открыть пляж парка Победы, который из-за реконструкции набережной до конца года не должен был функционировать.

Севастопольцев предупредили об опасности обвала в районе Царского села. На одном из неофициальных пляжей в Казачьей бухте у садового товарищества «Сатурн» произошел обвал грунта.

Власти Севастополя попросили Путина помочь в строительстве канализации. Сложный инфраструктурный проект обойдется бюджету, по словам врио губернатора Севастополя, в сумму, превышающую 20 миллиардов рублей.

Блогер показал выброс фекалий в море в Коктебеле. Такое происходит, вероятно, при каждом сильном дожде, отметил житель Крыма.