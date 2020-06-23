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Водный кризис

Аксенов «решил» проблему с водой: в Крыму будет самолет, вызывающий дожди

08:23 вторник, 23 июня 2020
Аксенов «решил» проблему с водой: в Крыму будет самолет, вызывающий дожди

фото © life.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что договорился с Росгидрометом о направлении на Крымский полуостров самолета, который создан «специально для увеличения осадков».

Об этом он написал на своей странице «Вконтакте».

«В прошлую пятницу состоялся разговор с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в результате которого пришли к договоренности о размещении на территории Республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков. Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30 процентов, при этом не нанося никакого вреда экологии», – написал Аксенов.

Также он сообщил, что с 26 июня из Вилинского водозабора в систему заберут дополнительно 25 тысяч кубометров воды.

«Полностью закрыть потребность станет возможно после утверждения мероприятий по переброске воды из Тайганского водохранилища мощностью в 60 тысяч кубометров воды в сутки», – утверждает Сергей Аксенов.

12 марта председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил о 50-процентных потерях питьевой воды на полуострове из-за изношенности водопроводных сетей.

По последним данным Госкомводхоза правительства Крыма, общая наполняемость крымских водохранилищ за месяц снизилась на 7,1 млн кубометров.

В тексте использованы материалы: Форпост

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