Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности

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Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму. Документ опубликован на портале Правительства РК.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Так, согласно документу, режим повышенной готовности, введенный для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сохраняется.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не ограничена Указом, сохраняются общеобязательные правила поведения, установленные ранее. В частности, термометрия сотрудников, дезинфекция помещения, другое.

Также на территории Республики Крым запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных. Запрещен выезд организованных детских групп за пределы Крыма, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций.

С 1 июля разрешена деятельность по предоставлению мест для временного проживания в детских лагерях, деятельность санаторно-курортных организаций, другое.

Также санаторно-курортные предприятия и организации должны подать уведомления о том, что берут на себя ответственность за выполнение требований Роспотребнадзора.

Кроме того, разрешена образовательная деятельность по специальностям «машинист экскаватора», «водитель погрузчика», «тракторист», «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», а также образование в области спорта и отдыха, культуры, академическое образование детей и взрослых. Разрешена деятельность школ по подготовке водителей, курсов охранников, ораторских курсов, курсов скорочтения и так далее.

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