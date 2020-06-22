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Власть

Зубков рассказал, какие здания власти требуют снести в «Тайгане»

14:22 понедельник, 22 июня 2020
Белогорск

Крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, сообщил, какие именно здания в его парке требует через суд снести Белогорская райадминистрация.

Об этом он рассказал на своем канале в YouTube.

«Белогорская администрация… они снова хотят что-то снести у нас… Опять они не отозвали свое исковое заявление и пытаются снести «Белый лев» (кафе в парке львов «Тайган»), гостиницу «Сафари» и еще кучу наших зданий», – сообщил Олег Зубков.

Также Зубков уточнил, что Белогорская райадминистрация «начала бегать» от него, и ее представители не явились на недавнее заседание суда.

Ранее Зубков оценил потери бизнеса из-за закрытия парков в 100 миллионов рублей.

В конце мая суд продлил меру пресечения по «запрету определенных действий» в отношении крымского бизнесмена, владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова по делу укушенной туристки Ольги Соломиной.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму перенесли заседание суда по делу укушенной туристки в «Тайгане». Белогорский районный суд перенес заседание по делу укушенной туристки Ольги Соломиной в крымском сафари-парке «Тайган».

Власти через суд требуют снести здания в крымском «Тайгане». Крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, сообщил, что Белогорская администрация требует через суд снести несколько зданий его парка.

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